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19:08

Видео: УАЗ превратили в бетонный «броневик» массой 9 тонн

Блогеры показали первую поездку на забетонированном внедорожнике

© Гараж 54
Авторы YouTube-канала «Гараж 54» сделали из сорокалетнего УАЗ-469 бронированного монстра. Вокруг автомобиля соорудили опалубку, а к кузову закрепили металлоконструкцию — в салон и другие получившиеся полости удалось влить 7,5 тонны бетона. Спустя несколько недель раствор застыл и УАЗ выкатили на полигон.

Общая масса армированного УАЗа превышает девять тонн, поэтому ходовую часть вездехода немного доработали: к рессорам приварили дополнительные металлические элементы. В остальном железобетонный внедорожник идентичен оригинальному «четыреста шестьдесят девятому»: под капотом 2,5-литровый бензиновый 75-сильный мотор, коробка передач механическая, четырехступенчатая.

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Несмотря на массу груженого грузовика, бетонный УАЗ разгонялся до 40 километров в час и маневрировал: подкачали лишь тормоза, которые срабатывали не с первого нажатия. Зато прочность самоделки оказалась выше ожиданий: «бронированный» внедорожник легко преодолевал заграждение из припаркованных машин и за несколько попыток «разделался» с Жигулями.

Два месяца назад блогеры уже экспериментировали с тем же УАЗом: автомобиль переоборудовали в газонокосилку при помощи редуктора от BMW.

Источник: YouTube-канал Гараж 54