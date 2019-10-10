Видео: УАЗ превратили в бетонный «броневик» массой 9 тонн

Несмотря на массу груженого грузовика, бетонный УАЗ разгонялся до 40 километров в час и маневрировал: подкачали лишь тормоза, которые срабатывали не с первого нажатия. Зато прочность самоделки оказалась выше ожиданий: «бронированный» внедорожник легко преодолевал заграждение из припаркованных машин и за несколько попыток «разделался» с Жигулями.