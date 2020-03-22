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13:13

УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолёта

Автозавод поделился архивными снимками фургона с авиационным мотором

© УАЗ
Сергей Ильин
Ульяновский автозавод разместил в социальных сетях уникальные фотографии вспомогательной установки для запуска авиационных двигателей, построенной на базе «Буханки» в 1970-е годы. Чтобы превратить фургон в портативный воздушный «стартер» для воздушных судов, в кузове УАЗа разместили авиационный мотор ТА-6А.

Внешне отличить аэродромную установку на шасси УАЗ-452/3741 можно по силовой платформе с «бивнями» гибких 12-метровых рукавов, которая заняла место переднего бампера. «Буханку» с авиационным мотором применяли для запуска реактивных двигателей в том случае, если у самолёта был неисправен штатный стартер.

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Процесс происходил следующим образом: одновальный компрессор газотурбинного двигателя ТА-6А на борту «Буханки» забирал воздух, разогревал до 200-220 градусов по Цельсию, а затем подавал его через рукав к бортовому штуцеру самолёта, расположенному на авиадвигателе. Энергией сжатого воздуха можно было «реанимировать» двигатели самых популярных советских реактивных лайнеров, в том числе Ту-154, ИЛ-62, ИЛ-76.

В кабине «Буханки» с установкой воздушного запуска монтировался блок управления авиационным мотором, системы связи с аэродромом и переговорное устройство с экипажем самолёта. Работу газотурбинного двигателя в кузове контролировали температурными датчиками, на случай экстренной ситуации «Буханку» оборудовали системой пожаротушения.

Аэродромные спецверсии на шасси УАЗа — не редкость. Первые вспомогательные установки для запуска авиационных моторов стали создавать на Ульяновском заводе ещё в конце 1950-х на базе ГАЗ-69 — специализированная модель получила внутреннее обозначение АПА-12Б.

Источник: UAZ Russia через facebook