УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолёта

Процесс происходил следующим образом: одновальный компрессор газотурбинного двигателя ТА-6А на борту «Буханки» забирал воздух, разогревал до 200-220 градусов по Цельсию, а затем подавал его через рукав к бортовому штуцеру самолёта, расположенному на авиадвигателе. Энергией сжатого воздуха можно было «реанимировать» двигатели самых популярных советских реактивных лайнеров, в том числе Ту-154, ИЛ-62, ИЛ-76.

В кабине «Буханки» с установкой воздушного запуска монтировался блок управления авиационным мотором, системы связи с аэродромом и переговорное устройство с экипажем самолёта. Работу газотурбинного двигателя в кузове контролировали температурными датчиками, на случай экстренной ситуации «Буханку» оборудовали системой пожаротушения.