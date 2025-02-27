На УАЗе наладят выпуск подушек безопасности

На УАЗе наладят выпуск подушек безопасностиУльяновские эйрбеги в перспективе планируют поставлять другим отечественным компаниям
УАЗ собирается запустить производство подушек безопасности «от сырья», заявил Спирин. То есть, будет налажен весь процесс, начиная с отливки каркаса руля из магниевого сплава и пошива подушек до производства блоков управления.
О том, что на УАЗе запустят производство подушек безопасности, ремней и рулей, стало известно еще в 2023 году. Тогда сообщалось, что наладить процесс Ульяновскому заводу поможет некий китайский партнер. Инвестиции в проект оценивались в полтора миллиарда рублей, и бóльшую часть этой суммы собирались получить в качестве займа от Фонда развития промышленности (ФРП).
Тогда на УАЗе отмечали, что рассчитывают на спрос со стороны «Группы ГАЗ», «Москвича» и заводов, выпускающих в России китайские автомобили.
Между тем УАЗ подключил роботов к производству автомобилей. Внедорожники, включая «Буханку», теперь красят в автоматическом режиме. У роботов передовая система аппликации, которая гарантирует оптимальное распыление по всей поверхности кузова. Это должно «значительно повысить качество автомобилей».