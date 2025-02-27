Новости
Опубликовано 27 февраля 2025, 16:19
1 мин.

На УАЗе наладят выпуск подушек безопасности

Ульяновские эйрбеги в перспективе планируют поставлять другим отечественным компаниям
УАЗ начнет выпускать подушки безопасности. До конца 2025 года на заводе в Ульяновске наладят серийный выпуск систем пассивной безопасности, пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора УАЗа Алекся Спирина. По его словам, это будет «не просто сборка», а полноценное производство. Эйрбеги будут ставить на машины УАЗа и Sollers с перспективой поставок другим брендам.
На УАЗе наладят выпуск подушек безопасности
© УАЗ
Мария Руцкая

УАЗ собирается запустить производство подушек безопасности «от сырья», заявил Спирин. То есть, будет налажен весь процесс, начиная с отливки каркаса руля из магниевого сплава и пошива подушек до производства блоков управления.

О том, что на УАЗе запустят производство подушек безопасности, ремней и рулей, стало известно еще в 2023 году. Тогда сообщалось, что наладить процесс Ульяновскому заводу поможет некий китайский партнер. Инвестиции в проект оценивались в полтора миллиарда рублей, и бóльшую часть этой суммы собирались получить в качестве займа от Фонда развития промышленности (ФРП).

Читайте на тему:

Тогда на УАЗе отмечали, что рассчитывают на спрос со стороны «Группы ГАЗ», «Москвича» и заводов, выпускающих в России китайские автомобили.

Между тем УАЗ подключил роботов к производству автомобилей. Внедорожники, включая «Буханку», теперь красят в автоматическом режиме. У роботов передовая система аппликации, которая гарантирует оптимальное распыление по всей поверхности кузова. Это должно «значительно повысить качество автомобилей».