UAZ возобновил разработку кроссовера

Ульяновский автомобильный завод возобновил разработку кроссовера УАЗ-3170. Опытное производство модели начнется в 2022 году, продажи — через год-полтора после запуска вседорожника в серию. Об этом сообщает RCI News.

По предварительной информации, платформа УАЗ-3170 будет унифицирована с «тележкой» проекта ЕМП («Кортеж»). Кроссовер получит полностью независимую подвеску и по своим габаритам будет сопоставим с Toyota RAV4. По данным издания «Авторевю», длина машины составит 4600 миллиметров, а колесная база — 2850 миллиметров. Дорожный просвет будет насчитывать более 200 миллиметров.

Гамма двигателей УАЗ-3170 будет состоять из бензиновых агрегатов: атмосферного 2,5-литрового мощностью 145 лошадиных сил и турбомотора 2.3, отдача которого составит 150 и 170 сил.

1/2 2/2 Эских кроссовера UAZ от НАМИ.

В прошлом году генеральный директор компании Вадим Швецов подтвердил разработку кроссовера, который сохранит «генетику» марки, но будет ориентирован на городскую эксплуатацию. Тогда же он отметил, что модель появится в течение ближайших пяти лет.