УАЗ «Хантер» получит более мощный мотор от «Патриота»

Недавно владелец «Буханки» 2024 года заявил, что качество автомобиля упало до «исторического минимума». По его словам, на его микроавтобусе с пробегом всего 100 километров он обнаружил целый ряд дефектов — от коррозии и вмятин на кузове до плохо смазанной китайской коробки передач.