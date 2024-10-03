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Опубликовано 03 октября 2024, 17:55
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УАЗ «Хантер» получит более мощный мотор от «Патриота»

Сейчас Hunter с агрегатом ZMZ Pro проходит процедуру сертификации
УАЗ работает над обновлением внедорожника «Хантер». Как пишет Telegram-канал «Автопоток», модели в ближайшее время собираются «пересадить» бензиновый двигатель ZMZ Pro 409 051 увеличенной мощности, которым оснащаются УАЗы семейств «Патриот», «Пикап» и «Профи». Инжекторный агрегат объемом 2,7 литра развивает 149 лошадиных сил и 235 Нм крутящего момента.
УАЗ Hunter Экспедиция
УАЗ Hunter Экспедиция
© УАЗ
Мария Руцкая

Сейчас «Хантер» со 149-сильным двигателем ZMZ Pro проходит сертификацию. Когда завершится процедура, пока неизвестно.

В продаже пока имеются «Хантеры» только со 112-сильными агрегатами того же объема. На этой неделе УАЗ раскрыл стоимость внедорожника с двигателем экологического класса Евро-5 с индексом ZMZ 409 051.

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Как и менее экологичный мотор Евро-2, он сочетается с пятиступенчатой «механикой» BAIC и подключаемым полным приводом типа part-time с механической двухступенчатой раздаткой. Цена — 1 530 000 рублей за обычный вариант и 1 840 000 за экспедиционный.

Недавно владелец «Буханки» 2024 года заявил, что качество автомобиля упало до «исторического минимума». По его словам, на его микроавтобусе с пробегом всего 100 километров он обнаружил целый ряд дефектов — от коррозии и вмятин на кузове до плохо смазанной китайской коробки передач.