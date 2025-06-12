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Опубликовано 12 июня 2025, 19:38
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Вездеходы УАЗ Hunter лишились любопытной опции: «виновато» МВД

Морально устаревшая модель постепенно теряет в вариативности
Вездеходы УАЗ Hunter лишились любопытной опции: «виновато» МВД. Телеграм-канал «Автопоток» обратил внимание, что внедорожник предлагают только с двухстворчатым бортом сзади, тогда как раньше покупатель мог заказать версию с распашной дверцей багажника. Исчезновение любопытной опции связывают с отказом от поставок «Хантеров» подразделениям Министерства внутренних дел: автозаки для патрульно-постовой службы делали с цельными дверями.
Новый УАЗ Hunter с двухстворчатым бортом
Новый УАЗ Hunter с двухстворчатым бортом
© Avito.ru
Сергей Ильин
Сергей Ильин
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С 2022 года для нужд полиции «Хантеры» закупать перестали: во все подразделения стали заказывать более современные «Патриоты». В начале 2010-х от кондовых вездеходов отказалась армия. Частные клиенты версию с двухстворчатым бортом сзади покупают охотнее, ведь откинув нижнюю часть можно увеличить грузовую платформу для перевозки длинномеров.

Старый УАЗ Hunter с распашной цельной дверью

Старый УАЗ Hunter с распашной цельной дверью

© Drom.ru

По данным инсайдеров, возвращаться к выпуску «Хантеров» с цельной крышкой багажника на Ульяновском заводе не планируют. Хотя слухи о завершении производства ветерана всякий раз опровергаются, в 2024 году было выпущено всего 536 вездеходов УАЗ Hunter, то есть доля модели в общем объёме производства составляет менее 1,5 процента. Для сравнения «родственное» семейство СГР нашло 14 813 покупателя (41% от общего числа выпуенных машин).

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Весной сборку «Хантеров» приостановили из-за реорганизации производства. Пауза должна продлиться около двух месяцев, а летом вездеход фактически получит статус мелкосерийной продукции. Сейчас цены на УАЗ Hunter стартуют с 1 645 000 рублей, а со всеми опциями c пакетом «Экспедиция» модель пробивает планку два миллиона рублей.