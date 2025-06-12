Вездеходы УАЗ Hunter лишились любопытной опции: «виновато» МВД

По данным инсайдеров, возвращаться к выпуску «Хантеров» с цельной крышкой багажника на Ульяновском заводе не планируют. Хотя слухи о завершении производства ветерана всякий раз опровергаются, в 2024 году было выпущено всего 536 вездеходов УАЗ Hunter, то есть доля модели в общем объёме производства составляет менее 1,5 процента. Для сравнения «родственное» семейство СГР нашло 14 813 покупателя (41% от общего числа выпуенных машин).