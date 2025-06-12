Вездеходы УАЗ Hunter лишились любопытной опции: «виновато» МВД

Вездеходы УАЗ Hunter лишились любопытной опции: «виновато» МВДМорально устаревшая модель постепенно теряет в вариативности
С 2022 года для нужд полиции «Хантеры» закупать перестали: во все подразделения стали заказывать более современные «Патриоты». В начале 2010-х от кондовых вездеходов отказалась армия. Частные клиенты версию с двухстворчатым бортом сзади покупают охотнее, ведь откинув нижнюю часть можно увеличить грузовую платформу для перевозки длинномеров.
По данным инсайдеров, возвращаться к выпуску «Хантеров» с цельной крышкой багажника на Ульяновском заводе не планируют. Хотя слухи о завершении производства ветерана всякий раз опровергаются, в 2024 году было выпущено всего 536 вездеходов УАЗ Hunter, то есть доля модели в общем объёме производства составляет менее 1,5 процента. Для сравнения «родственное» семейство СГР нашло 14 813 покупателя (41% от общего числа выпуенных машин).
Весной сборку «Хантеров» приостановили из-за реорганизации производства. Пауза должна продлиться около двух месяцев, а летом вездеход фактически получит статус мелкосерийной продукции. Сейчас цены на УАЗ Hunter стартуют с 1 645 000 рублей, а со всеми опциями c пакетом «Экспедиция» модель пробивает планку два миллиона рублей.