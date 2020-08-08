15:15

УАЗ будет выпускать коленвалы для Hyundai Creta и Solaris

Комплектующие для моторов Hyundai поставит подразделение Ульяновского автозавода

Коленчатый вал производства «УАЗ-Автокомпонент»
Сергей Ильин
Группа Sollers объявила о подписании контракта с российским филиалом Hyundai Motor. «Дочка» Sollers, фирма «УАЗ-Автокомпонент», будет выпускать отливки коленвала для двигателей Hyundai объёмом 1,6 литра. «Атмосферник» 1.6 Gamma будет ставиться на Hyundai Creta и Solaris, а также семейство Kia Rio российской сборки.

Генеральный директор завода «УАЗ-Автокомпонент» Андрей Салтанов заявил, что контракт рассчитан на период с 2021-го по 2027 год, и ежегодно на ульяновском предприятии будет выпускаться более 230 тысяч отливок коленвалов для Hyundai Motor. Всего по условиям соглашения «УАЗ-Автокомпонент» поставит корейскому автогиганту 1,4 миллиона единиц продукции.

Интересно, что блоки цилиндров для мотора Hyundai 1.6 Gamma также будут изготавливаться в Ульяновске: производством займётся российский филиал мексиканской компани Nemak. Впрочем, мехобработка деталей и сборка двигателей будет происходить непосредственно на новом моторостроительном заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Строительство агрегатного завода Hyundai под Санкт-Петербургом началось месяц назад. Ежегодно моторостроительный завод сможет выпускать до 240 тысяч двигателей. Первоначально ставка будет сделана на 123-сильный 1,6-литровый «атмосферник» Gamma, но в будущем корейский концерн может наладить в России выпуск 149-сильного безнаддувного мотора 2.0, знакомого по кроссоверам Hyundai Creta и Kia Seltos.

Источник: uaz.ru