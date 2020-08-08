УАЗ будет выпускать коленвалы для Hyundai Creta и Solaris

Генеральный директор завода «УАЗ-Автокомпонент» Андрей Салтанов заявил, что контракт рассчитан на период с 2021-го по 2027 год, и ежегодно на ульяновском предприятии будет выпускаться более 230 тысяч отливок коленвалов для Hyundai Motor. Всего по условиям соглашения «УАЗ-Автокомпонент» поставит корейскому автогиганту 1,4 миллиона единиц продукции.

Интересно, что блоки цилиндров для мотора Hyundai 1.6 Gamma также будут изготавливаться в Ульяновске: производством займётся российский филиал мексиканской компани Nemak. Впрочем, мехобработка деталей и сборка двигателей будет происходить непосредственно на новом моторостроительном заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.