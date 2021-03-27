В Иране стартовали продажи внедорожников УАЗ Patriot

Пока УАЗ поставляет в Иран машинокомплекты внедорожников с 5-скоростной «механикой» Dymos: версия с «автоматом» Punch должна добраться до Ближнего Востока к концу лета.

Технически «Патриоты» для Ирана не отличаются от богатых комплектаций, продаваемых в России: под капотом бензиновый 150-сильный двигатель ЗМЗ-Про, трансмиссия полноприводная, есть две подушки безопасности, система стабилизации, антиблокировочная система тормозов, а также ассистенты помощи при движении в гору и под уклон.