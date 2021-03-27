В Иране стартовали продажи внедорожников УАЗ Patriot

С момента объявления цен в сентябре 2020 года «Патриоты» подорожали в Иране почти в полтора раза: с 600 миллионов риалов до 860 миллионов риалов. По текущему курсу УАЗ Patriot стоит в Исламской Республике около 20,4 тысячи долларов или 1,55 миллиона рублей.
Фото: instagram.com/uaz.iran.offical
Пока УАЗ поставляет в Иран машинокомплекты внедорожников с 5-скоростной «механикой» Dymos: версия с «автоматом» Punch должна добраться до Ближнего Востока к концу лета.
Технически «Патриоты» для Ирана не отличаются от богатых комплектаций, продаваемых в России: под капотом бензиновый 150-сильный двигатель ЗМЗ-Про, трансмиссия полноприводная, есть две подушки безопасности, система стабилизации, антиблокировочная система тормозов, а также ассистенты помощи при движении в гору и под уклон.
В Иране УАЗ Patriot стоит сравнимо с более компактным Suzuki Vitara, так что своих покупателей российские внедорожники найдут. Ёмкость иранского автомобильного рынка весьма велика, а конкуренция ниже, чем в других странах, из-за введённых в 2018 году санкций, так что для УАЗа Иран может стать одним из ключевых рынков сбыта.