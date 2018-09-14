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15:43

УАЗ будет продаваться в Италии

Пикап УАЗ уже сертифицировали в Италии

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Ульяновский автозавод возобновит поставки своих внедорожников в Италию. УАЗ Пикап уже сертифицирован Министерством транспорта и инфраструктуры Италии, а импортом машин займется компания C&P Motor Group.

Ульяновцы получили одобрение типа транспортного средства на малую партию машин (до тысячи автомобилей). По итальянским законам это позволяет пройти процедуру по упрощенным правилам.

Для Италии предназначены внедорожники с бензиновым двигателем ЗМЗ 409 объемом 2,7 литра мощностью 135 сил. По получении машин дистрибьютор будет дооснащать их итальянским газобаллонным оборудованием Lovato, что позволит УАЗу вписаться в экологические нормы Евро-6.

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УАЗы на площадке итальянского импортера. Обращает на себя внимание, что рядом с Пикапами, стоят внедорожники Патриот и Хантер

Поставками машин на итальянский рынок займётся компания C & P Motor Group Snc из городка Ашиано близ Сиены. Для этого уже зарегистрировано отдельное юрлицо — фирма UAZ ITALY s.r.l.s. А судя по ассортименту моделей на ее сайте UAZitaly.it, в будущем итальянцы рассчитывают продавать и другие модели — внедорожники УАЗ Патриот и Хантер, грузовички УАЗ Профи, и даже бескапотные «головастики» семейства 3909.

Кстати, это уже не первое пришествие УАЗа на итальянский рынок. С семидесятых по девяностые годы ульяновскими внедорожниками торговала компания Gruppo SPA Martorelli Srl. Фирма братьев Марторелли не только продавала машины с «родными» моторами, но и ставила зарубежные двигатели — дизели Peugeot и VM и бензиновые моторы Fiat. Для итальянского рынка ульяновские внедорожники зачастую дооснащали жесткой крышой или более качественным тентом, гидроусилителем руля, более комфортными сиденьями и сдвижными стеклами. Всего с 1973 по 1999 годы фирма Martorelli продала в Италии 6662 «уазика».

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