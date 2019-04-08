«УАЗ» рассказал (и показал), каким был тюнинг «козлика» в 90-х

УАЗ-31512 ЛЛД, доработанный специалистами «ЛЛД-авто», получил декоративные накладки на передний и задний бамперы, молдинги, крылья, пороги, решетку радиатора и жесткую крышу из стеклопластика. Крыша оснащалась специальными креплениями и в случае необходимости ее можно было легко снять. Обычное плоское стекло в ателье меняли на панорамное, устанавливали защиту кузова, полностью перешивали салон и оборудовали внедорожник неослепляющими зеркалами заднего вида. При этом все компоненты изготавливались российскими компаниями.