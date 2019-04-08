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14:38

«УАЗ» рассказал (и показал), каким был тюнинг «козлика» в 90-х

Компания напомнила об уникальном внедорожнике ателье «ЛЛД-авто»

Ульяновский автомобильный завод напомнил об уникальной версии УАЗ-31514 (знаменитый «козлик»), который начали выпускать в 1994 году братья Александр и Михаил Ларины на первом частном автозаводе России. Та машина получила индекс 31512 ЛЛД и от оригинальных внедорожников отличалась оформлением кузова и салона.
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УАЗ-31512 ЛЛД, доработанный специалистами «ЛЛД-авто», получил декоративные накладки на передний и задний бамперы, молдинги, крылья, пороги, решетку радиатора и жесткую крышу из стеклопластика. Крыша оснащалась специальными креплениями и в случае необходимости ее можно было легко снять. Обычное плоское стекло в ателье меняли на панорамное, устанавливали защиту кузова, полностью перешивали салон и оборудовали внедорожник неослепляющими зеркалами заднего вида. При этом все компоненты изготавливались российскими компаниями.

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Также в активе «ЛЛД-авто» был пикап УАЗ-31512 TRUCK ЛЛД. У него была растянутая на 650 миллиметров колесная база, усиленные задние рессоры изготовленная из пластика уникальная кабина. Грузовая платформа длиной 1,7 метра вмещала 2,5 куба груза.

Ульяновский автомобильный завод подготовил к 60-летию легендарной «Буханки» специальную модификацию модели. Особенностью автомобиля стала двухцветная окраска кузова, наличие единого ключа для ручек дверей и замка зажигания, а также доработанное шасси.

Двигатель внедорожника компания не трогала. Это был бензиновый агрегат объемом 2,5 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Он сочетался с четырехступенчатой механической коробкой передач и двухступенчатой раздаточной коробкой.

Источник: УАЗ | Ульяновский Автомобильный Завод | vk.com
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