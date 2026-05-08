УАЗ начал подготовку к выпуску нового внедорожника

«Новая прессовая линия монтируется для последующего производства кузовных элементов для модельных рядов Sollers, включая перспективный внедорожник S9, и «УАЗа». Данное оборудование обеспечит оперативный выпуск высококачественных деталей и внесет весомый вклад в увеличение объема выпускаемых автомобилей», — сообщили в компании.

Как уточнили на заводе, пять прессов для штамповки деталей пикапов Sollers, а в перспективе и автомобилей «УАЗ», уже проходят тестовые испытания. В ближайшее время линия выйдет на полную мощность.

Параллельно в рамном корпусе завершается подготовка фундамента для шестого пресса усилием 2500 тонн-сил — он займёт место в первом пролёте. Во второй половине 2026 года в корпусе планируется разместить ещё один новый кран грузоподъёмностью 50 тонн для перемещения штамповой оснастки.

