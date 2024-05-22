УАЗ «Патриот» превратили в автодом с душем и микроволновкой

В процессе переделки «Патриоту» обрезали кузов, оставив только две «родные» двери, и приделали жилой модуль. В длину автомобиль в итоге растянулся на 5,4 метра, ширина составила 2,1 метра, а высота — 3,1 метра. Масса модуля равна 2,35 тонны.

Внутри установлены спальные места размером 1,9×1,4 метра и 1,85×1 метр. В кухонной зоне — холодильник на 95 литров, одноконфорочная индукционная плита, микроволновая печь и кофемашина.