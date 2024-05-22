УАЗ «Патриот» превратили в автодом с душем и микроволновкой

УАЗ «Патриот» превратили в автодом с душем и микроволновкойЦена такого дома на колесах неизвестна
В процессе переделки «Патриоту» обрезали кузов, оставив только две «родные» двери, и приделали жилой модуль. В длину автомобиль в итоге растянулся на 5,4 метра, ширина составила 2,1 метра, а высота — 3,1 метра. Масса модуля равна 2,35 тонны.
Внутри установлены спальные места размером 1,9×1,4 метра и 1,85×1 метр. В кухонной зоне — холодильник на 95 литров, одноконфорочная индукционная плита, микроволновая печь и кофемашина.
Также имеются стиральная машина, баки для чистой и серой воды на 110 и 45 литров соответственно, проточный электробойлер, два воздушных отопителя и аккумуляторы, которые можно подзаряжать в том числе с помощью встроенных солнечных панелей.
Предусмотрены держатель для трех велосипедов, рейлинги, фаркоп, силовой бампер и дополнительные осветительные приборы на крышу. Вероятнее всего, за некоторые из этих опций придется доплачивать.
Стоимость «Навигатора» пока не раскрывают. Возможно, заказать его можно будет после демонстрации на выставке Caravanex 2024, которая пройдет в Коломне с 24 по 26 мая. Ориентироваться можно на цену кемпера на базе Lada Niva Legend: за модель с двухместным жилым модулем в «богатом» исполнении просят 3,66 миллиона рублей. Цена «Нивы», напомним, стартует с 881 тысячи.