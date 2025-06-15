УАЗ раскрыл мощность нового конвейера для внедорожников и пикапов

Самые современные модели станут собирать отдельно от «Патриота»

УАЗ раскрыл мощность нового конвейера для внедорожников и пикапов. Телеграм-канал «Автопоток» выяснил: созданный с нуля цех позволяет нарастить производство на 10 000 машин в год. Речь идёт об отдельном конвейере, на котором сначала пропишется флагманский пикап Sollers ST9, а в перспективе соплатформенный внедорожник под той же маркой и «родственные» JAC. Пикапы Sollers ST6, ST8 и продукцию УАЗа продолжат выпускать на старой площадке.