Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Ранее представители Ульяновского автозавода подтвердили планы по оснащению этой модели автоматической трансмиссией 6L50, разработанной General Motors и Punch Powerglide. Такую коробку производят в Китае и устанавливают Chevrolet Colorado, а также на ГАЗель Next.

«Автомат» предложат для автомобилей в комплектациях Optimum, Premium и Status. Он будет работать в паре с 150-сильным бензиновым мотором объемом 2,7 литра. По предварительным данным, доплата за коробку составит 60-100 тысяч рублей.