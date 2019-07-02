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16:24

Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Полноценный выпуск таких внедорожников запланирован на осень

Бельгийский дилер УАЗа опубликовал снимок селектора автоматической коробки передач в «Патриоте». В России такие автомобили появятся только в сентябре.
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Ранее представители Ульяновского автозавода подтвердили планы по оснащению этой модели автоматической трансмиссией 6L50, разработанной General Motors и Punch Powerglide. Такую коробку производят в Китае и устанавливают Chevrolet Colorado, а также на ГАЗель Next.

«Автомат» предложат для автомобилей в комплектациях Optimum, Premium и Status. Он будет работать в паре с 150-сильным бензиновым мотором объемом 2,7 литра. По предварительным данным, доплата за коробку составит 60-100 тысяч рублей.

По информации портала Uazbuka.ru, автоматическая коробка передач также может появиться и на «Пикапе» это следует из перечня каталожных деталей трансмиссии.

Источник: UAZ Belgium
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