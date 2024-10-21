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Опубликовано 21 октября 2024, 14:55
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Обновленный УАЗ Патриот представят в следующем году

Внедорожнику достанется новый двигатель и кое-что ещё
В УАЗе рассказал об обновленном «Патриоте». Помимо двигателя JAC, внедорожник получит изменения в экстерьер и интерьера, в том числе обзаведется светодиодными фарами и новым усеченным снизу рулем. Премьера запланирована на четвертый квартал 2025 года.
Обновленный УАЗ Патриот представят в следующем году
© УАЗ
Редакция «Мотора»

Как пишут «Известия», Ульяновский автозавод представит обновленный «Патриот» в IV квартале 2025 года. Внедорожник получит измененную внешность, улучшенный интерьер и новые агрегаты. Подробностями о планируемых изменениях с изданием поделился источник на предприятии.

Обновленный УАЗ Патриот представят в следующем году

© УАЗ

Главным новшеством «Патриота» станет двухлитровый дизельный двигатель JAC (130 л.с., 288 Нм) с цепным приводом ГРМ и чугунной головкой блока цилиндров. Компанию агрегату составит шестиступенчатая «механика» производства Заволжского моторного завода и электромеханическая раздатка.

Обновленный УАЗ Патриот представят в следующем году

© УАЗ

Также внедорожник получит светодиодную оптику, изменится передняя панель, центральный тоннель и руль, который уменьшится в диаметре и обзаведется утолщениями в местах хвата. Кроме того, будут модернизированы блоки клавиш управления бортовой электроникой и подушкой безопасности.

Источник:Известия
Автор:Редакция «Мотора»
Теги:
#UAZ
#Patriot
#Внедорожники