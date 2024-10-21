Обновленный УАЗ Патриот представят в следующем году

Обновленный УАЗ Патриот представят в следующем годуВнедорожнику достанется новый двигатель и кое-что ещё
Как пишут «Известия», Ульяновский автозавод представит обновленный «Патриот» в IV квартале 2025 года. Внедорожник получит измененную внешность, улучшенный интерьер и новые агрегаты. Подробностями о планируемых изменениях с изданием поделился источник на предприятии.
Главным новшеством «Патриота» станет двухлитровый дизельный двигатель JAC (130 л.с., 288 Нм) с цепным приводом ГРМ и чугунной головкой блока цилиндров. Компанию агрегату составит шестиступенчатая «механика» производства Заволжского моторного завода и электромеханическая раздатка.
Также внедорожник получит светодиодную оптику, изменится передняя панель, центральный тоннель и руль, который уменьшится в диаметре и обзаведется утолщениями в местах хвата. Кроме того, будут модернизированы блоки клавиш управления бортовой электроникой и подушкой безопасности.