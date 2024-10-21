Обновленный УАЗ Патриот представят в следующем году

Внедорожнику достанется новый двигатель и кое-что ещё

В УАЗе рассказал об обновленном «Патриоте». Помимо двигателя JAC, внедорожник получит изменения в экстерьер и интерьера, в том числе обзаведется светодиодными фарами и новым усеченным снизу рулем. Премьера запланирована на четвертый квартал 2025 года.