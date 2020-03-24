В России стартовали продажи «антарктического» UAZ Patriot

От обычного «Патриота» новинку можно отличить по окраске «белый металлик», черным колесам, экспедиционному багажнику с лестницей и сиденьям, обтянутым тканью с водоотталкивающей пропиткой. Кроме того, на водительской двери и кожухе запасного колеса имеются шильдики Antarctic Edition.
УАЗ
Такой внедорожник укомплектован кондиционером, подогревом обшитого кожей руля и лобового стекла, дополнительным отопителем салона, круиз-контролем и противотуманными фарами. В движение Patriot приводит стандартный мотор ZMZ Pro объемом 2,7 литра, отдача которого составляет 150 лошадиных сил. Он работает в тандеме с пятиступенчатой «механикой».
Таким образом, Patriot Antarctic Edition стоит на 117 тысяч дороже внедорожника в комплектации «Оптимум», на базе которой он построен. Самая доступная версия модели оценивается в 819 900 рублей, а цена самого дорогого варианта, оборудованного автоматической трансмиссией, составляет 1 298 000 рублей.