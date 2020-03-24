В России стартовали продажи «антарктического» UAZ Patriot

От обычного «Патриота» новинку можно отличить по окраске «белый металлик», черным колесам, экспедиционному багажнику с лестницей и сиденьям, обтянутым тканью с водоотталкивающей пропиткой. Кроме того, на водительской двери и кожухе запасного колеса имеются шильдики Antarctic Edition.