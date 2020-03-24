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11:47

В России стартовали продажи «антарктического» UAZ Patriot

Новинка выпущена ограниченной серией из 200 экземпляров

UAZ Patriot Antarctic Edition © УАЗ
Лиза Будрина
Ульяновский автозавод выводит на российский рынок UAZ Patriot в версии Antarctic Edition, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева. Специальная серия выпущена тиражом 200 экземпляров, каждый из которых стоит 1 062 000 рублей.

От обычного «Патриота» новинку можно отличить по окраске «белый металлик», черным колесам, экспедиционному багажнику с лестницей и сиденьям, обтянутым тканью с водоотталкивающей пропиткой. Кроме того, на водительской двери и кожухе запасного колеса имеются шильдики Antarctic Edition.

UAZ Patriot Antarctic Edition

УАЗ

Такой внедорожник укомплектован кондиционером, подогревом обшитого кожей руля и лобового стекла, дополнительным отопителем салона, круиз-контролем и противотуманными фарами. В движение Patriot приводит стандартный мотор ZMZ Pro объемом 2,7 литра, отдача которого составляет 150 лошадиных сил. Он работает в тандеме с пятиступенчатой «механикой».

Таким образом, Patriot Antarctic Edition стоит на 117 тысяч дороже внедорожника в комплектации «Оптимум», на базе которой он построен. Самая доступная версия модели оценивается в 819 900 рублей, а цена самого дорогого варианта, оборудованного автоматической трансмиссией, составляет 1 298 000 рублей.