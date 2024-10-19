УАЗ отложил премьеру обновленного Patriot с долгожданными опциями

УАЗ отложил премьеру обновленного Patriot с долгожданными опциямиОтечественный внедорожник появится с задержкой: до дебюта еще год
Изначально предполагалось, что дизельный УАЗ «Патриот» появится на рынке в 2024 году: источники называли даже конкретный месяц — май. Очевидно, что сроки пришлось скорректировать, и премьера задержится примерно на полтора года: до конца 2025-го. Переход на связку турбодизеля 2.0 с моторного завода Sollers и 6-ступенчатой «механики» производства ЗМЗ совпадёт с рестайлингом.
В 2025 году вездеходы УАЗ должны вернуться с подушками безопасности: предполагается, что аирбэги начнут собирать в России. Ещё одно важное нововведение — переход на электромеханическую раздатку. Дизельный двигатель на «Патриотах» и «Пикапах» ожидается давно: на российских внедорожниках пробовали разные импортные агрегаты, но массовыми они не стали.
Первым локализованный китайский дизель должен получить грузовичок «Профи». Судя по эскизам перспективной светотехники, технически близкие модули готовят для всего семейства УАЗ (кроме СГР), будет отличаться только рисунок дневных ходовых огней и форма блок-фары. На УАЗе обещают, что оптика станет гораздо эффективнее.