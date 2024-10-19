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Опубликовано 19 октября 2024, 12:12
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УАЗ отложил премьеру обновленного Patriot с долгожданными опциями

Отечественный внедорожник появится с задержкой: до дебюта еще год
УАЗ отложил премьеру обновленного Patriot с долгожданными опциями. Газета «Известия» выяснила, что флагман Ульяновского завода будет представлен в четвертом квартале 2025-го. Также в Сети опубликовали предварительные варианты дизайна фар и фонарей, а также изображение модернизированного мультируля. «Патриот» должен перейти на полностью светодиодную линзованную оптику, получить новую переднюю панель и центральный тоннель.
УАЗ отложил премьеру обновленного Patriot с долгожданными опциями
© УАЗ
Сергей Ильин

Изначально предполагалось, что дизельный УАЗ «Патриот» появится на рынке в 2024 году: источники называли даже конкретный месяц — май. Очевидно, что сроки пришлось скорректировать, и премьера задержится примерно на полтора года: до конца 2025-го. Переход на связку турбодизеля 2.0 с моторного завода Sollers и 6-ступенчатой «механики» производства ЗМЗ совпадёт с рестайлингом.

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В 2025 году вездеходы УАЗ должны вернуться с подушками безопасности: предполагается, что аирбэги начнут собирать в России. Ещё одно важное нововведение — переход на электромеханическую раздатку. Дизельный двигатель на «Патриотах» и «Пикапах» ожидается давно: на российских внедорожниках пробовали разные импортные агрегаты, но массовыми они не стали.

Первым локализованный китайский дизель должен получить грузовичок «Профи». Судя по эскизам перспективной светотехники, технически близкие модули готовят для всего семейства УАЗ (кроме СГР), будет отличаться только рисунок дневных ходовых огней и форма блок-фары. На УАЗе обещают, что оптика станет гораздо эффективнее.

Источник:«Известия»
Автор:Сергей Ильин