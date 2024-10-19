УАЗ отложил премьеру обновленного Patriot с долгожданными опциями

Отечественный внедорожник появится с задержкой: до дебюта еще год

УАЗ отложил премьеру обновленного Patriot с долгожданными опциями. Газета «Известия» выяснила, что флагман Ульяновского завода будет представлен в четвертом квартале 2025-го. Также в Сети опубликовали предварительные варианты дизайна фар и фонарей, а также изображение модернизированного мультируля. «Патриот» должен перейти на полностью светодиодную линзованную оптику, получить новую переднюю панель и центральный тоннель.