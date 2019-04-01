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17:08

UAZ пообещал выпустить «Русский Прадо» за 1,5 миллиона рублей

Модель построят на новой платформе

Ульяновский автомобильный завод планирует выпустить внедорожник класса Toyota Land Cruiser Prado, цена которого составит около 1,5 миллиона рублей. Модель построят на новой платформе, оснастят двигателями, разработанными совместно с немецкой компанией FEV, и предложат как конкурента китайским полноприводникам.
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«Главное наше сделать машину ''Русский Прадо'', то есть семейства ''Прадо'', но по русской цене. Будем позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить где-то те же деньги», приводит слова руководителя компании Sollers Вадима Швецова агентство РИА Новости.

По словам Швецова, на новой «тележке» будут выпускать внедорожник, пикап, монокэб и фургон. Гамма двигателей будет состоять из бензиновых и битопливных четырехцилиндровых агрегатов. Моторы будет предложены как в атмосферной, так и турбированной версии.

В производство двигателей UAZ вкладывает собственные средства. Ожидается, что агрегаты будут полностью локализованы в 2021-2022 годах.

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Новые машины не будут иметь никакого отношения ни к «Хантеру», ни к «Буханке». Семейство «Патриот» планируется какое-то время продавать одновременно с новой моделью, «Русским Прадо», но через несколько лет оно будет полностью ею вытеснено. Внедорожник «Хантер» останется в линейке UAZ в виде нишевой машины для преданных поклонников. По словам Шевцова, в ней не будет ничего, кроме дизайна, а цена составит около миллиона рублей.

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