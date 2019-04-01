UAZ пообещал выпустить «Русский Прадо» за 1,5 миллиона рублей

«Главное наше – сделать машину ''Русский Прадо'', то есть семейства ''Прадо'', но по русской цене. Будем позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить где-то те же деньги», – приводит слова руководителя компании Sollers Вадима Швецова агентство РИА Новости.

По словам Швецова, на новой «тележке» будут выпускать внедорожник, пикап, монокэб и фургон. Гамма двигателей будет состоять из бензиновых и битопливных четырехцилиндровых агрегатов. Моторы будет предложены как в атмосферной, так и турбированной версии.

В производство двигателей UAZ вкладывает собственные средства. Ожидается, что агрегаты будут полностью локализованы в 2021-2022 годах.