UAZ пообещал выпустить «Русский Прадо» за 1,5 миллиона рублей

«Главное наше – сделать машину ''Русский Прадо'', то есть семейства ''Прадо'', но по русской цене. Будем позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить где-то те же деньги», – приводит слова руководителя компании Sollers Вадима Швецова агентство РИА Новости.
По словам Швецова, на новой «тележке» будут выпускать внедорожник, пикап, монокэб и фургон. Гамма двигателей будет состоять из бензиновых и битопливных четырехцилиндровых агрегатов. Моторы будет предложены как в атмосферной, так и турбированной версии.
В производство двигателей UAZ вкладывает собственные средства. Ожидается, что агрегаты будут полностью локализованы в 2021-2022 годах.
Новые машины не будут иметь никакого отношения ни к «Хантеру», ни к «Буханке». Семейство «Патриот» планируется какое-то время продавать одновременно с новой моделью, «Русским Прадо», но через несколько лет оно будет полностью ею вытеснено. Внедорожник «Хантер» останется в линейке UAZ в виде нишевой машины для преданных поклонников. По словам Шевцова, в ней не будет ничего, кроме дизайна, а цена составит около миллиона рублей.