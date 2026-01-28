Опубликовано 28 января 2026, 10:491 мин.
УАЗ представит новый внедорожник Sollers S9 в 2026 году
УАЗ планирует начать выпуск внедорожника Sollers S9 в сентябре 2026 года. Завод в Ульяновске открывает новую прессовую линию для полного цикла производства. Об этом рассказал председатель совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов агентству ТАСС.
© Виталий Аньков/РИА Новости
Ключевым этапом подготовки станет открытие новой прессовой линии в конце мая — июня 2026 года. «Это одни из самых больших инвестиций, которые не делались в завод с момента его основания», — отметил Ширинов. Эта линия будет штамповать детали для всех будущих моделей, включая пикапы ST6, ST8, ST9 и внедорожник S9.
Запуск внедорожника планируется по полному производственному циклу. В ближайшие годы на заводе также будет построен новый сварочный цех рам, лонжеронное производство и современный окрасочный комплекс, который планируется ввести в строй к концу 2027 года. Задача — создать мультибрендовое предприятие по выпуску пикапов, внедорожников, грузовиков и автобусов.
Источник:ТАСС
Автор:Арина Лысенко
