УАЗ представит новый внедорожник Sollers S9 в 2026 году

Ключевым этапом подготовки станет открытие новой прессовой линии в конце мая — июня 2026 года. «Это одни из самых больших инвестиций, которые не делались в завод с момента его основания», — отметил Ширинов. Эта линия будет штамповать детали для всех будущих моделей, включая пикапы ST6, ST8, ST9 и внедорожник S9.

Запуск внедорожника планируется по полному производственному циклу. В ближайшие годы на заводе также будет построен новый сварочный цех рам, лонжеронное производство и современный окрасочный комплекс, который планируется ввести в строй к концу 2027 года. Задача — создать мультибрендовое предприятие по выпуску пикапов, внедорожников, грузовиков и автобусов.

