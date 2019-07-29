УАЗ Патриот с «автоматом» оценили в 1,3 миллиона рублей

Портал Off Road Club опубликовал прайс-лист на внедорожник с новой трансмиссией. Согласно их данным, самый дешевый «Патриот» с «автоматом» в базовой комплектации оценен в 1 034 000 рублей. Топовая комплектация «Статус» будет доступна исключительно с АКП и обойдется покупателям минимум в 1 268 000 рублей.

Самая дорогая версия внедорожника будет выпущена ограниченным тиражом. Специально для поклонников марки сделают 300 эксклюзивных моделей «Патриота» в исполнении Edition 1. Спецверсию можно будет отличить по новым сидениям, шильдикам, накладкам и иным колесным дискам. Стоимость такого «Патриота» – 1 298 000 рублей.