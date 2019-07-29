Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:50

УАЗ Патриот с «автоматом» оценили в 1,3 миллиона рублей

Внедорожник оказался дороже «Арканы»

Стали известны цены на внедорожник UAZ Patriot в топовой комплектации с автоматической коробкой передач. Автомобиль будет стоить 1 300 000 рублей. Сейчас самый дорогой вариант модели обойдется в 1 118 000 рублей.

Портал Off Road Club опубликовал прайс-лист на внедорожник с новой трансмиссией. Согласно их данным, самый дешевый «Патриот» с «автоматом» в базовой комплектации оценен в 1 034 000 рублей. Топовая комплектация «Статус» будет доступна исключительно с АКП и обойдется покупателям минимум в 1 268 000 рублей.

Самая дорогая версия внедорожника будет выпущена ограниченным тиражом. Специально для поклонников марки сделают 300 эксклюзивных моделей «Патриота» в исполнении Edition 1. Спецверсию можно будет отличить по новым сидениям, шильдикам, накладкам и иным колесным дискам. Стоимость такого «Патриота» 1 298 000 рублей.

Мини-сериал от УАЗ про обновленном «Патриоте» для критиков внедорожника

Для сравнения, топовая версия недавно дебютировавшей на рынке Renault Arkana с бесступенчатой трансмиссией составляет 1 229 990 рублей, полноприводный кроссовер Hyundai Creta с шестиступенчатной автоматической коробкой передач доступен от 1 185 000 рублей, а топовая версия Renault Duster с двухлитровым мотором, полным приводом и автоматической коробкой передач обойдется в 1 137 990 рублей.

Новый UAZ «Патриот» будут оснащать шестидиапазонной гидромеханической коробкой GM 6L50 французской компании Punch Powerglide. Установка нового агрегата потребовала доработок в моторе, поэтому внедорожники с двумя педалями оснастят моторами ЗМЗ Про с новой системой охлаждения. Мотор, по словам представителей компании, получил почти 30 новых деталей: блок и головку цилиндров, сальникодержатель, усилитель картера, картер опоры АКП, водяной насос, термостат, коленчатый вал.