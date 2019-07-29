УАЗ Патриот с «автоматом» оценили в 1,3 миллиона рублей

Портал Off Road Club опубликовал прайс-лист на внедорожник с новой трансмиссией. Согласно их данным, самый дешевый «Патриот» с «автоматом» в базовой комплектации оценен в 1 034 000 рублей. Топовая комплектация «Статус» будет доступна исключительно с АКП и обойдется покупателям минимум в 1 268 000 рублей.
Самая дорогая версия внедорожника будет выпущена ограниченным тиражом. Специально для поклонников марки сделают 300 эксклюзивных моделей «Патриота» в исполнении Edition 1. Спецверсию можно будет отличить по новым сидениям, шильдикам, накладкам и иным колесным дискам. Стоимость такого «Патриота» – 1 298 000 рублей.
Для сравнения, топовая версия недавно дебютировавшей на рынке Renault Arkana с бесступенчатой трансмиссией составляет 1 229 990 рублей, полноприводный кроссовер Hyundai Creta с шестиступенчатной автоматической коробкой передач доступен от 1 185 000 рублей, а топовая версия Renault Duster с двухлитровым мотором, полным приводом и автоматической коробкой передач обойдется в 1 137 990 рублей.
Новый UAZ «Патриот» будут оснащать шестидиапазонной гидромеханической коробкой GM 6L50 французской компании Punch Powerglide. Установка нового агрегата потребовала доработок в моторе, поэтому внедорожники с двумя педалями оснастят моторами ЗМЗ Про с новой системой охлаждения. Мотор, по словам представителей компании, получил почти 30 новых деталей: блок и головку цилиндров, сальникодержатель, усилитель картера, картер опоры АКП, водяной насос, термостат, коленчатый вал.