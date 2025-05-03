В России второй раз с начала года подорожали автомобили УАЗ

В России второй раз с начала года подорожали автомобили УАЗПрайс-листы всей линейки переписали перед майскими праздниками
Отныне базовый «Патриот» стоит 1 835 000 рублей, а топ-версия потянет на 2 095 000 рублей без учёта «допов». Базовый «Пикап» обойдётся в 1 860 000 рублей, а максимальная комплектация в 2 105 000 рублей. Грузовички «Профи» стоят от 1 900 000 до 2 435 000 рублей, и это не последнее удорожание, ведь на подходе версия с новым дизелем и 6-ступенчатой «механикой».
Вездеходы «Хантер» теперь стоят от 1 645 000 рублей до 1 955 000 рублей за версию «Экспедиция», а «Буханку» можно взять за 1 565 000 рублей, а с заводской подготовкой к офф-роуду цена увеличивается на 295 000 рублей. За прошедшие полгода УАЗ неоднократно модернизировал конвейер, а в апреле добавил новую медиасистему, однако цены не повышали.
Продажи автомобилей УАЗ оставляют желать лучшего: спрос на продукцию автозавода падает быстрее рынка. Однако основным заказчиком остаётся государство, а поставки по госзаказам и на новые территории в статистику «Автостата» не попадают. Импульс продажам может придать грядущее большое обновление «Патриота» и «Пикапа»: модернизированные машины ждут до конца года.