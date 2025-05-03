В России второй раз с начала года подорожали автомобили УАЗ

Прайс-листы всей линейки переписали перед майскими праздниками

В России второй раз с начала года подорожали автомобили УАЗ. Портал «Автоновости дня» обратил внимание, что рекомендованные розничные цены на внедорожники 2025 года выпуска выросли. «Хантер» и семейство «Буханок» СГР подорожали на 45 тысяч рублей, флагманские модели «Патриот», «Пикап» и «Профи» — на 55 тысяч рублей. В относительном выражении прибавка составляет около трёх процентов. В прошлый раз УАЗы подорожали в начале января.