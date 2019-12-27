УАЗ не будет выпускать автомобили полтора месяца

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УАЗ пересмотрел план выпуска машин после новогодних праздников. Изначально предполагалось, что производство возобновится в середине января, однако сроки сдвинулись на 10 февраля. Об этом сообщает «Автостат».
Таким образом, фактически с конца декабря и до 10 февраля с конвейера завода не сойдет ни один автомобиль. В компании заверили, что это не приведет к дефициту машин в автосалонах – дилеры обеспечены достаточным количеством автомобилей.
В период с 9 по 17 января будет проводиться ежегодная инвентаризация, а с 20 января – реализация комплекса ремонтно-профилактических работ на основных технологических цепочках предприятия.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев 2019 УАЗ реализовал 33 987 новых автомобилей, что на пять процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.