УАЗ не будет выпускать автомобили полтора месяца

Таким образом, фактически с конца декабря и до 10 февраля с конвейера завода не сойдет ни один автомобиль. В компании заверили, что это не приведет к дефициту машин в автосалонах – дилеры обеспечены достаточным количеством автомобилей.

В период с 9 по 17 января будет проводиться ежегодная инвентаризация, а с 20 января – реализация комплекса ремонтно-профилактических работ на основных технологических цепочках предприятия.