УАЗ выпустил шестиколесный 7-метровый грузовик

Инсайдеры утверждают, что шестиколесные «Профи» в серию не пойдут: удлиненные грузовички используются УАЗом для внутризаводских нужд и перевозят между отделами габаритные запасные части. Для Ульяновского автозавода опыт создания трехосных пикапов не первый: в 2000-е годы для аналогичных целей создавали похожие грузовички на базе УАЗ-2360, а в 1976 году свет увидел прототип УАЗ-452ДГ на базе «головастика».