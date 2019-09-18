УАЗ выпустил шестиколесный 7-метровый грузовик

Инсайдеры утверждают, что шестиколесные «Профи» в серию не пойдут: удлиненные грузовички используются УАЗом для внутризаводских нужд и перевозят между отделами габаритные запасные части. Для Ульяновского автозавода опыт создания трехосных пикапов не первый: в 2000-е годы для аналогичных целей создавали похожие грузовички на базе УАЗ-2360, а в 1976 году свет увидел прототип УАЗ-452ДГ на базе «головастика».
В планах руководства Ульяновского завода расширение гаммы «Профи» за счет выпуска версии с удлиненной на метр колесной базой с обычным двухосным шасси. Ожидается, что общая длина новой модификации «Профи» составит 6900 миллиметров, а конструктивные отличия сведутся к усилению рамы и рессор.
Кроме того, в ближайшие годы на УАЗе выпустят «Профи» с двускатной ошиновкой на задней оси. О работе над «Профи» с увеличенной грузоподъемностью рассказал месяц назад генеральный директор предприятия Адиль Ширинов на встрече с губернатором Ульяновской области. Не исключено, что новый грузовик УАЗ получит задний мост от Ford Transit.