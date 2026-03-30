УАЗ проверил живучесть обновленного внедорожника «Патриот» в экстремальных условиях

Первая пара машин задействована в пробеговых испытаниях на 100 тыс. километров. Их главная задача — проверить эффективность работы нейтрализатора отработавших газов. Контрольные замеры токсичности проводятся каждые 10−15 тыс. километров в лаборатории испытательного центра «Мотор» Заволжского филиала УАЗа.

Еще два «Патриота» проходят испытания на такую же дистанцию, но с акцентом на надежность двигателя, коробки передач и раздаточной коробки. Маршрут включает сложные участки: разбитые дороги, вязкий грунт и настоящее бездорожье. Инженеры-испытатели отмечают, что за время тестов нештатных ситуаций не возникало.

Ранее, в течение 2025 года и в январе 2026-го, завод проводил калибровку блока управления двигателем в различных климатических зонах: в жаре (Элиста), высокогорье (Кисловодск, Приэльбрусье) и при низких температурах (Ульяновск и область).

Дизельный двигатель по итогам этих работ получил сертификат соответствия по нормам выбросов загрязняющих веществ (правила ООН № 83−06).

