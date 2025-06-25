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Опубликовано 25 июня 2025, 17:39
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Падение на 40 процентов: продажи УАЗа обвалились в мае

Лидирует по продажам классическая «Буханка»
Спрос на новые УАЗы сократился на 40 процентов. В мае, традиционно «тихом» из-за обилия праздников месяце, продажи новых легковых автомобилей в России снизились почти на 30 процентов по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Продукция Ульяновского завода продемонстрировала еще более драматичное падение — на 40 процентов. За месяц россияне купили только 1409 новых УАЗов, подсчитали аналитики «Автостата».
Падение на 40 процентов: продажи УАЗа обвалились в мае
© Николай Хижняк / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Лидирует по продажам старейшая модель УАЗа — «Буханка». Автомобили семейства СГР были реализованы в количестве 579 единиц, что составляет 41 процент от общего объема.

Второе место занял внедорожник «Патриот», на котором остановили выбор 410 покупателей, третье — грузовичок «Профи» с 235 реализованными экземплярами. «Пикапы» нашли 156 владельцев, а результат «Хантера» составил всего 29 проданных машин.

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В целом за прошедшие пять месяцев 2025 года УАЗу удалось сбыть в России 8,4 тысячи автомобилей. Это ровно на треть меньше, чем за тот же период 2024 года.

Несмотря на непопулярность «Хантера», отказываться от него ульяновцы не намерены. В конце мая инсайдеры сообщали, что сборка внедорожника поставлена на паузу примерно на два месяца. Но дело не в плохом спросе, а в переносе производства на новый участок. К слову, в апреле россияне купили 51 экземпляр «Хантера» — на 22 больше, чем в мае.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
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#UAZ
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#Авторынок