Падение на 40 процентов: продажи УАЗа обвалились в мае

Падение на 40 процентов: продажи УАЗа обвалились в маеЛидирует по продажам классическая «Буханка»
Лидирует по продажам старейшая модель УАЗа — «Буханка». Автомобили семейства СГР были реализованы в количестве 579 единиц, что составляет 41 процент от общего объема.
Второе место занял внедорожник «Патриот», на котором остановили выбор 410 покупателей, третье — грузовичок «Профи» с 235 реализованными экземплярами. «Пикапы» нашли 156 владельцев, а результат «Хантера» составил всего 29 проданных машин.
В целом за прошедшие пять месяцев 2025 года УАЗу удалось сбыть в России 8,4 тысячи автомобилей. Это ровно на треть меньше, чем за тот же период 2024 года.
Несмотря на непопулярность «Хантера», отказываться от него ульяновцы не намерены. В конце мая инсайдеры сообщали, что сборка внедорожника поставлена на паузу примерно на два месяца. Но дело не в плохом спросе, а в переносе производства на новый участок. К слову, в апреле россияне купили 51 экземпляр «Хантера» — на 22 больше, чем в мае.