Падение на 40 процентов: продажи УАЗа обвалились в мае

Несмотря на непопулярность «Хантера», отказываться от него ульяновцы не намерены. В конце мая инсайдеры сообщали, что сборка внедорожника поставлена на паузу примерно на два месяца. Но дело не в плохом спросе, а в переносе производства на новый участок. К слову, в апреле россияне купили 51 экземпляр «Хантера» — на 22 больше, чем в мае.