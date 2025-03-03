УАЗ будет производить новый семиместный внедорожник марки Sollers

УАЗ будет производить новый семиместный внедорожник марки SollersУльяновский автозавод готовится к запуску еще одной модели
«Это будет модель, разработанная специалистами компании «Соллерс» на основе пикапа, — цитируют «Известия» представителя компании. — Планируем, что выпуск этого внедорожника начнется в Ульяновске на площадке индустриального парка в начале следующего года».
Подробности о рамном внедорожнике Sollers появились еще в прошлом году. Тогда сообщалось, что за основу возьмут китайский пикап JAC T9, при этом у модели Sollers будут оригинальные компоненты — иная радиаторная решетка, выполненная в черном цвете, и оригинальные задние стойки с дополнительными оконными секциями.
Российский машиностроительный холдинг Sollers уже выпускает под собственным брендом несколько перелицованных моделей JAC: малотоннажный фургончик Argo, он же N25/N3, фургон Atlant (Sunray) и пикап ST6 (T6). Недавно к ним присоединился и ST8, он же слегка перелицованный китайский JAC T8. Причем ST6 и ST8 в настоящее время производят по полному циклу, то есть со сваркой и окраской, на мощностях Ульяновского автозавода.
Для этого на предприятии ввели в эксплуатацию 130-метровую сварочную линию и линию сборки шасси, а также модернизировали окрасочное и сборочное производства. Кузова ST6 и ST8 собирают на том же конвейере, что и УАЗы, а финальная сборка происходит на новой производственной линии, смонтированной специально для моделей Sollers.
В перспективе линейка пикапов Sollers пополнится новой моделью — по всей видимости, речь идет о гибриде, за основу которого возьмут, предположительно, китайский JAC Hunter PHEV.