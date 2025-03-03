УАЗ будет производить новый семиместный внедорожник марки Sollers

«Это будет модель, разработанная специалистами компании «Соллерс» на основе пикапа, — цитируют «Известия» представителя компании. — Планируем, что выпуск этого внедорожника начнется в Ульяновске на площадке индустриального парка в начале следующего года».

Подробности о рамном внедорожнике Sollers появились еще в прошлом году. Тогда сообщалось, что за основу возьмут китайский пикап JAC T9, при этом у модели Sollers будут оригинальные компоненты — иная радиаторная решетка, выполненная в черном цвете, и оригинальные задние стойки с дополнительными оконными секциями.