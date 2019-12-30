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УАЗ показал обтекаемый вариант «Буханки» для медиков

Пресс-служба Ульяновского завода разместила снимки микроавтобуса «Сула»

© RC Forum
Сергей Ильин
УАЗ вспомнил об оригинальном проекте семейства полноприводных автобусов и грузовичков на шасси «головастика» УАЗ-3303. Разработкой оригинальных кузовов для ульяновских моделей с 1993 года занимался львовский НИИ «Укравтобуспром» — бывшее всесоюзное конструкторского бюро. Акцент был сделан на санитарных модификациях.

Автомобиль скорой помощи «Сула-3980», фотографии которого разместил в соцсетях УАЗ, один из немногих готовых экземпляров, выпущенных с завода в украинском городе Лубны. По габаритам «Сула» напоминает «Буханку», но отличается более аэродинамичным кузовом и просторным салоном.

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Фото: UAZ Russia

Название линейки внедорожников дали по имени реки Сула, на которой стоит город Лубны Полтавской области.

В планах заказчика проекта, фирмы «Автомаш», было выпустить целое семейство вездеходов, состоящее из 11-местного микроавтобуса, кареты скорой помощи, реанимационного автомобиля с высокой крышей, пикапа с пятиместной кабиной и лёгкого седельного тягача. На «Сулы» предполагалось устанавливать дизельные двигатели зарубежного производства. В серию украинские спецавтомобили не пошли.

Хотя история «Сулы» не получила продолжения, этот проект модернизации ульяновских внедорожников считается одним из наиболее интересных. Впрочем, спустя 26 лет на Ульяновском заводе выпускают санитарные и пассажирские «Буханки» с неизменным кузовом. Цены на десятиместный автобус УАЗ-2206 начинаются с 756 900 рублей.

Источник: УАЗ | Ульяновский Автомобильный Завод | vk.com