УАЗ показал обтекаемый вариант «Буханки» для медиков

Автомобиль скорой помощи «Сула-3980», фотографии которого разместил в соцсетях УАЗ, один из немногих готовых экземпляров, выпущенных с завода в украинском городе Лубны. По габаритам «Сула» напоминает «Буханку», но отличается более аэродинамичным кузовом и просторным салоном.
Фото: UAZ Russia
Название линейки внедорожников дали по имени реки Сула, на которой стоит город Лубны Полтавской области.
В планах заказчика проекта, фирмы «Автомаш», было выпустить целое семейство вездеходов, состоящее из 11-местного микроавтобуса, кареты скорой помощи, реанимационного автомобиля с высокой крышей, пикапа с пятиместной кабиной и лёгкого седельного тягача. На «Сулы» предполагалось устанавливать дизельные двигатели зарубежного производства. В серию украинские спецавтомобили не пошли.
Хотя история «Сулы» не получила продолжения, этот проект модернизации ульяновских внедорожников считается одним из наиболее интересных. Впрочем, спустя 26 лет на Ульяновском заводе выпускают санитарные и пассажирские «Буханки» с неизменным кузовом. Цены на десятиместный автобус УАЗ-2206 начинаются с 756 900 рублей.