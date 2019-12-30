УАЗ показал обтекаемый вариант «Буханки» для медиков

Хотя история «Сулы» не получила продолжения, этот проект модернизации ульяновских внедорожников считается одним из наиболее интересных. Впрочем, спустя 26 лет на Ульяновском заводе выпускают санитарные и пассажирские «Буханки» с неизменным кузовом. Цены на десятиместный автобус УАЗ-2206 начинаются с 756 900 рублей.