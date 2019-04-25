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13:09

Самая внедорожная «Буханка»: новые фотографии

Продажи машины в исполнении «Трофи» начнутся в следующем месяце

Ульяновский автомобильный завод опубликовал в социальных сетях новые фотографии «Буханки» в исполнении «Трофи». От обычных машин она отличается оснащением и сиденьями с водоотталкивающей пропиткой.
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Новинка получила стальные колеса черного цвета с шинами BFGoodrich All-Terrain, экспедиционный багажник на крыше, лестницу на задней двери и ручки нового типа. В салоне появились передние сиденья с подогревом и сдвижные форточки.

Внедорожник оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 2,7 литра, который выдает 112 лошадиных сил и 198 Нм крутящего момента. Коробка — пятиступенчатая «механика». Привод — подключаемый полный с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.

Ульяновский автомобильный завод подготовил к 60-летию легендарной «Буханки» специальную модификацию модели. Особенностью автомобиля стала двухцветная окраска кузова, наличие единого ключа для ручек дверей и замка зажигания, а также доработанное шасси.

Дилеры УАЗа станут принимать заказы на Буханку «Трофи» с первого мая этого года. Цена машины составит 829 900 рублей.

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