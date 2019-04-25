Самая внедорожная «Буханка»: новые фотографии

Новинка получила стальные колеса черного цвета с шинами BFGoodrich All-Terrain, экспедиционный багажник на крыше, лестницу на задней двери и ручки нового типа. В салоне появились передние сиденья с подогревом и сдвижные форточки.
Внедорожник оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 2,7 литра, который выдает 112 лошадиных сил и 198 Нм крутящего момента. Коробка — пятиступенчатая «механика». Привод — подключаемый полный с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.
Ульяновский автомобильный завод подготовил к 60-летию легендарной «Буханки» специальную модификацию модели. Особенностью автомобиля стала двухцветная окраска кузова, наличие единого ключа для ручек дверей и замка зажигания, а также доработанное шасси.
Дилеры УАЗа станут принимать заказы на Буханку «Трофи» с первого мая этого года. Цена машины составит 829 900 рублей.