УАЗ Хантер превратился в грузовик

Новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) действует с 20 февраля. Срок действия — три года. Очевидно, как минимум до 2022-го «Хантер» или УАЗ 2924 продержится на конвейере.

Цены на внедорожник начинаются от 687 тысяч рублей.