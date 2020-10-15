УАЗ показал брутальную «Буханку» для бездорожья

УАЗ-452 получил кенгурятник со встроенной лебёдкой, экспедиционный багажник и дополнительный блок освещения на крыше, а также полноценную запаску на задней двери. «Буханка» обута во внедорожные покрышки. Кузов выкрашен матово-серой краской с яркой красной полосой по периметру кузова – она и призвана добавить «нотки агрессии», по выражению автора публикации. Судя по снимкам салона, штатные сиденья заменили на красные кресла-ковши Recaro.