17:35

УАЗ показал брутальную «Буханку» для бездорожья

На кузов автомобиля нанесли алые полосы, добавляющие «нотки агрессии»

УАЗ «Буханка» от Garage4x4.ru © instagram.com/riabiko13
Лиза Будрина
УАЗ поделился в Instagram фотографиями тюнингованного УАЗ-452, известного также как «Буханка». Автомобилю добавили брутальности с «нотками агрессии» в дизайне и подготовили для серьезного бездорожья. «Буханку» доработало ателье Garage4x4.ru по заказу владельца московского барбершопа.

УАЗ-452 получил кенгурятник со встроенной лебёдкой, экспедиционный багажник и дополнительный блок освещения на крыше, а также полноценную запаску на задней двери. «Буханка» обута во внедорожные покрышки. Кузов выкрашен матово-серой краской с яркой красной полосой по периметру кузова она и призвана добавить «нотки агрессии», по выражению автора публикации. Судя по снимкам салона, штатные сиденья заменили на красные кресла-ковши Recaro.

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Фото: instagram.com/riabiko13

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Была ли доработана силовая установка «Буханки», не уточняется. Стандартно фургон комплектуется бензиновым мотором ЗМЗ объёмом 2,7 литра и мощностью 112 лошадиных сил. Пару ему составляет пятиступенчатая механическая коробка передач.

В гараже у новоиспечённого владельца тюнингованной «Буханки» есть ещё один автомобиль Range Rover Sport в камуфляжной расцветке с такими же алыми полосами, как и у «Буханки».

Источник: Instagram.com/uazrussia, Instagram.com/riabiko13