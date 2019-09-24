УАЗ вернул на завод первую партию Patriot с «автоматом»

«Никаких массовых дефектов нет. Это не отзыв. Первая партия, поступившая к дилерам, предназначалась не для продажи, а для статических презентаций и обучения по сервисному обслуживанию, – пояснили в компании. – После чего автомобили должны вернуться на завод для замены прошивок и других технических работ». Представитель марки добавил, что старт продаж новой модификации «Патриота» будет дан в октябре, и товарные автомобили «поступят к дилерам без каких-либо дефектов».

Ранее Auto.mail.ru сообщил со ссылкой на собственные источники, что на 2,7-литровом двигателе ЗМЗ Про, в паре с которым работает новая автоматическая трансмиссия, «массово проворачивает вкладыши коленчатого вала». Якобы это и стало причиной отзыва первой партии внедорожников из автосалонов.