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13:56

УАЗ вернул на завод первую партию Patriot с «автоматом»

Это решение не связано с «массовым дефектом» двигателя

Компания УАЗ вернула на завод первую партию «Патриотов» с автоматической коробкой передач, но не из-за массового дефекта, а в связи с тем, что эти внедорожники не предназначались для продажи. Об этом «Мотору» рассказали представители марки.

«Никаких массовых дефектов нет. Это не отзыв. Первая партия, поступившая к дилерам, предназначалась не для продажи, а для статических презентаций и обучения по сервисному обслуживанию, пояснили в компании. После чего автомобили должны вернуться на завод для замены прошивок и других технических работ». Представитель марки добавил, что старт продаж новой модификации «Патриота» будет дан в октябре, и товарные автомобили «поступят к дилерам без каких-либо дефектов».

Ранее Auto.mail.ru сообщил со ссылкой на собственные источники, что на 2,7-литровом двигателе ЗМЗ Про, в паре с которым работает новая автоматическая трансмиссия, «массово проворачивает вкладыши коленчатого вала». Якобы это и стало причиной отзыва первой партии внедорожников из автосалонов.

Новая модификация «Патриота» комплектуется коробкой GM 6L50 французской фирмы Punch Powerglide. По предварительным оценкам, доплата за нее составит 60-100 тысяч рублей. Начальная цена модели с «механикой» на сегодняшний день составляет 809 900 рублей, а версия «Оптимум» обойдется уже в 935 тысяч. «Патриот» в комплектации «Максимум» стоит 1 118 000 рублей.