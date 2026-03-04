Новости
УАЗ впервые за всю историю модели Hunter переименует внедорожник

УАЗ вслед за АвтоВАЗом зарегистрирует иностранное название Hunter на русском языке. Ульяновский автозавод переведет на кириллицу название своего старейшего внедорожника Hunter. Об этом корреспонденту журнала Motor сообщили в пресс-службе Ульяновского автомобильного завода. Изменения связаны с вступлением в силу с 1 марта закона о защите государственного языка, который обязывает применять русский язык в бизнес-коммуникациях, включая вывески и рекламу.
«Название модели в написании кириллицей в настоящее время проходит регистрацию, вариант Hunter уже зарегистрирован ООО „УАЗ“ в реестре товарных знаков», — рассказали в на заводе.

Внедорожник УАЗ Hunter выпускается с 2003 года и является прямым наследником армейского УАЗ-469. В 2014-м модель признали устаревшей и хотели снять с производства, но уже в 2015-м выпуск возобновили с обновленным мотором под бензин экологического класса «Евро-5». В 2022 году к 50-летию модели вышла лимитированная версия внедорожника.

Сейчас автомобиль выпускается с 5-ступенчатой коробкой передач BAIC, 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Система полного привода унифицирована с другими моделями бренда. Базовая цена этой модели в варианте 2026 модельного года составляет 1,72 млн рублей.

Ранее сообщалось, что УАЗ испытывает новые дизельные модели в экстремальных условиях.

