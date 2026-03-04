УАЗ впервые за всю историю модели Hunter переименует внедорожник

«Название модели в написании кириллицей в настоящее время проходит регистрацию, вариант Hunter уже зарегистрирован ООО „УАЗ“ в реестре товарных знаков», — рассказали в на заводе.

Внедорожник УАЗ Hunter выпускается с 2003 года и является прямым наследником армейского УАЗ-469. В 2014-м модель признали устаревшей и хотели снять с производства, но уже в 2015-м выпуск возобновили с обновленным мотором под бензин экологического класса «Евро-5». В 2022 году к 50-летию модели вышла лимитированная версия внедорожника.

Сейчас автомобиль выпускается с 5-ступенчатой коробкой передач BAIC, 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Система полного привода унифицирована с другими моделями бренда. Базовая цена этой модели в варианте 2026 модельного года составляет 1,72 млн рублей.

Ранее сообщалось, что УАЗ испытывает новые дизельные модели в экстремальных условиях.