Дизельные УАЗ «Профи» успешно прошли северные испытания

Все испытания проходили в условиях низких температур в городских условиях, а также на загородных трассах. Машины проверяли как с грузом, так и без в различных скоростных режимах. В частности, автомобили без проблем преодолели маршрут из Ульяновска в Ноябрьск протяженностью 2,5 тысячи километров.

По результатам испытаний специалисты зафиксировали стабильные запуски дизельных двигателей при низких температурах, а также отсутствие рывков при движении с непрогретыми моторами. В компании заявили, что все УАЗ «Профи» успешно завершили тесты, продемонстрировав готовность к выходу на рынок.