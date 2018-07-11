UAZ сделал юбилейную двухцветную «Буханку» с единым ключом

Ульяновский автомобильный завод подготовил к 60-летию легендарной «Буханки» специальную модификацию модели. Особенностью автомобиля стала двухцветная окраска кузова, наличие единого ключа для ручек дверей и замка зажигания, а также доработанное шасси.

УАЗ-452, который практически в неизменном виде выпускается с 1960-х, в юбилейной модификации окрашен в серо-зеленый цвет, а крыша – в глянцевый белый.

Автомобиль также получил белые 16-дюймовые диски, новые ручки дверей, раздвижные форточки салона и обивку сидений специальной тканью с водоотталкивающей тефлоновой пропиткой. В качестве опции для автомобиля предлагается подогрев сидений.

Кроме того, юбилейная «Буханка» оснащена неразрезными мостами «Спайсер» и принудительной блокировкой дифференциала на заднем мосту.

Продажи новинки начнутся в июле. Стоимость автомобиля составит 757,7 тысячи рублей. Это почти на 80 тысяч рублей дороже обычной «Буханки».