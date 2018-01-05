Автомобиль с фарами от Lotus оценили в шесть тысяч долларов

Пульс

Самый уродливый Ford Mustang в мире выставили на продажу

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5 января 2018

На сайте Сraigslist появилось объявление о продаже необычного Ford Mustang. Купе, собранное из элементов других машин, оценили в 5995 долларов (342 тысячи рублей).

Выставленный на продажу автомобиль построен на базе «Мустанга» 2007 года. У него новый сделанный вручную кузов из стали, головная оптика от Lotus Elise 2008 года и задние фонари от Cadillac 1989.

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Заднеприводный автомобиль оснащен двигателем V6 и укомплектован приводным нагнетателем Vortech. Коробка — автоматическая.

В октябре прошлого года на Craiglist появилось объявление о продаже Dodge Challenger 1972 года, кузов которого установили на платформу военного внедорожника Chevrolet Blazer. Автомобиль оснастили бронированной раздаточная коробкой с понижающими передачами и усиленными мостами с блокировкой ступицы.

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