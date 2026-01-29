Угонщики-гастролеры начали ездить в Австралию за новыми Land Cruiser

Угонщикам-гастролерам с 20 октября по 2 декабря 2025 года удалось украсть 60 Toyota Land Cruiser. После кражи их отправляли в контейнерах в Объединенные Арабские Эмираты. В начале декабря серию преступлений удалось пресечь: два похищенных внедорожника были обнаружены въезжающими на свалку.

Полицейские на месте происшествия выяснили, что угнанные машины уже успели упаковать в морские контейнеры. Для того, чтобы Land Cruiser не было видно, их замаскировали старыми автозапчастями. Еще два контейнера с аналогично упакованными машинами спустя неделю были изъяты в порту Брисбена, а в Мельбурне – еще четыре контейнера.

Правоохранительные органы предъявили обвинение семи подозреваемым. В частности, одного из них обвинили в 60 кражах и еще 6 попытках кражи.

Компания Toyota признала, что злоумышленники-иностранцы в Австралии используют для взлома машин сложное и дорогостоящее оборудование. Автопроизводитель вступил в сотрудничество с полицией штатов Виктория и Квинсленд для противодействия злоумышленникам. Так или иначе, по итогам итогам 9 месяцев 2025 года четыре из пяти угнанных в штате Виктория автомобилей приходились на Toyota.