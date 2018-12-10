Американская пехота начала тестировать новые наземные беспилотники

Грузоподъемность беспилотников составляет около 450 килограммов, поэтому их рассматривают как транспортировщиков оружия, которое слишком тяжелое для пешего патрулирования или бросков на короткие дистанции. Кроме того, их можно оснащать оборудованием для уничтожения самодельных взрывных устройств или мин.
Check out the “Grizzly,” an all-terrain transport system, carrying #10MTN Soldier gear through #NorthCountry brush and snow on the front lines of #MountainPeak. #Innovation @peocscss pic.twitter.com/ciygIsV1W0— 10th Mountain Div. (@10MTNDIV) 5 декабря 2018 г.
Управление беспилотником осуществляется с помощью пульта, который можно оборудовать камерой для операций вне зоны прямой видимости. Машины могут следовать за оператором на заданном расстоянии или передвигаться в полуавтономном режиме по заданному маршруту, что позволит применять их для доставки важных грузов на передовые линии фронта.