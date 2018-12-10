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18:39

Американская пехота начала тестировать новые наземные беспилотники

Их будут использовать для транспортировки снаряжении и в роли мобильных источников энергии

10-я горная дивизия армии США начала тестировать новые наземные беспилотники, предназначенные для транспортировки снаряжения и обеспечения электроэнергией небольших мобильных групп пехоты. В будущем такие машины планируется использовать для перевозки оружия и раненых.

Грузоподъемность беспилотников составляет около 450 килограммов, поэтому их рассматривают как транспортировщиков оружия, которое слишком тяжелое для пешего патрулирования или бросков на короткие дистанции. Кроме того, их можно оснащать оборудованием для уничтожения самодельных взрывных устройств или мин.

Управление беспилотником осуществляется с помощью пульта, который можно оборудовать камерой для операций вне зоны прямой видимости. Машины могут следовать за оператором на заданном расстоянии или передвигаться в полуавтономном режиме по заданному маршруту, что позволит применять их для доставки важных грузов на передовые линии фронта.

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