Американская пехота начала тестировать новые наземные беспилотники

Управление беспилотником осуществляется с помощью пульта, который можно оборудовать камерой для операций вне зоны прямой видимости. Машины могут следовать за оператором на заданном расстоянии или передвигаться в полуавтономном режиме по заданному маршруту, что позволит применять их для доставки важных грузов на передовые линии фронта.