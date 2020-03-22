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20:40

Зарубежные СМИ восхитились работами украинского кузовного ателье

Профиль работ мастерской Spec Auto Tuning — оформление иномарок в советском стиле

© specautotuning.com
Сергей Ильин
Изделия кузовного ателье Spec Auto Tuning из Киевской области удивили европейскую и американскую прессу. Мастера из украинской фирмы поставили на поток выпуск стилизованных под «Волгу» и «Победу» иномарок: в духе советского ретро переделывают купе, кабриолеты и седаны BMW и Mercedes-Benz.

Издание Carscoops.com назвало работы украинского кузовного ателье «впечатляющими»; обозреватель немецкого Auto Motor und Sport отметил несоответствие зазоров кастомного кузова высоким стандартам моделей-доноров, но отдал должное усилиям по превращению современных Mercedes-Benz и BMW в советскую классику.

В зарубежных СМИ сошлись во мнении, что стилизованная под ретроавтомобиль иномарка подойдёт тем, кто ностальгирует по СССР, но не готов жертвовать привычным уровнем комфорта и безопасности.

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platesmania.com

Фото: Mercedes-Benz CL 500 C215, стилизованный под ГАЗ-20 «Победа»

Поскольку изделия мастерской Spec Auto Tuning выполняются по индивидуальным заказам, двух одинаковых работ не бывает: например, Mercedes-Benz CL 500 в кузове W215 стилизованные под «Победу», несмотря на внешнее сходство, отличаются разными кузовами и степенью модернизации интерьера.

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specautotuning.com

Фото: BMW 645Ci E64, стилизованный под ГАЗ-21 «Волга» для Жерара Депардье

Ещё одним подходящим «донором» является BMW 6-Series в кузове E63/E64 — на базе баварского кабриолета украинское ателье выпустило «Волгу» для Жерара Депардье.

По желанию покупателя за основу может быть взята не только немецкая, но и любая другая машина, подходящая по габаритам — у Spec Auto Tuning есть опыт работы с шасси Toyota Mark II, а в портфолио есть фотография ГАЗ-12 «ЗиМ», адаптированного под техническую начинку BMW 7-Series в кузове E32.

Одно из творений украинских мастеров — «Победа» на базе Mercedes-Benz CL 500 — выставлена на продажу по цене 36 тысяч евро. Стоимость тюнингового купе весьма высока, ведь обычный «пятисотый» в кузове W215 в России можно приобрести в пять раз дешевле.

Выпуск моделей с ретродизайном и современной начинкой — известная ниша. Например, российская фирма Bilenkin Classic Cars мелкосерийно выпускает купе с классическим кузовом и интерьером на базе BMW 4-Series — за основу можно взять и бензиновую, и дизельную версию, и даже «заряженную» BMW M4.

Источники: carscoops.com и Auto Motor und Sport