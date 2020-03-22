Зарубежные СМИ восхитились работами украинского кузовного ателье

Одно из творений украинских мастеров — «Победа» на базе Mercedes-Benz CL 500 — выставлена на продажу по цене 36 тысяч евро. Стоимость тюнингового купе весьма высока, ведь обычный «пятисотый» в кузове W215 в России можно приобрести в пять раз дешевле.

Выпуск моделей с ретродизайном и современной начинкой — известная ниша. Например, российская фирма Bilenkin Classic Cars мелкосерийно выпускает купе с классическим кузовом и интерьером на базе BMW 4-Series — за основу можно взять и бензиновую, и дизельную версию, и даже «заряженную» BMW M4.