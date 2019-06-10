Суперкар Ultima RS оценили в стоимость BMW M3

Оснащается Ultima RS «восьмерками» Chevrolet LT с непосредственным впрыском: атмосферные варианты выдают 487 и 659 лошадиных сил, компрессорный LT5 — 811 сил. По желанию покупателя последний можно настроить на отдачу 1217 сил. Все моторы доработаны инжиниринговой Autobionics и работают в паре с шестиступенчатой «механикой» Porsche. С места до 60 миль в час (97 километров в час) машины с LT5 разгоняется за 2,3 секунды, до 150 миль в час (241 километр в час) — за 8,9 секунды.