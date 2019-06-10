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12:11

Суперкар Ultima RS оценили в стоимость BMW M3

Его можно оснастить 1217-сильным V8

Британская фирма Ultima Sports, выпускающая суперкары в духе лемановской Group C, представила новую версию модели Ultima, которую уже успела окрестить «самой продуманной и глубокой модернизацией» машины за всю её историю. Трековую двухдверку Ultima RS, имеющую допуск на обычные дороги, предложено оснащать двигателями Chevrolet мощностью до 1217 лошадиных сил.
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Ultima RS сохранила пространственную раму и среднемотороную компоновку, но в конструкции стало больше углепластика. Из него в том числе сделаны аэродинамические элементы: боковые воздуховоды с генераторами вихрей, канарды, а также фиксированное антикрыло. Еще одно новшество — интегрированный в структуру шасси сплиттер, который позволяет создавать большее прижимное усилие на передней оси.

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Оснащается Ultima RS «восьмерками» Chevrolet LT с непосредственным впрыском: атмосферные варианты выдают 487 и 659 лошадиных сил, компрессорный LT5 — 811 сил. По желанию покупателя последний можно настроить на отдачу 1217 сил. Все моторы доработаны инжиниринговой Autobionics и работают в паре с шестиступенчатой «механикой» Porsche. С места до 60 миль в час (97 километров в час) машины с LT5 разгоняется за 2,3 секунды, до 150 миль в час (241 километр в час) — за 8,9 секунды.

В базе у суперкара есть амортизационные стойки с регулировкой сжатия, отбоя и клиренса, тормоза с возможностью настройки распределения тормозных усилий между передними и задними колесами, выхлопная система из нержавеющей стали с активной заслонкой, 19-дюймовые кованые диски и полностью светодиодная оптика. Опционально на Ultima RS можно установить гидравлическую лифт-систему, которая поднимает переднюю ось на 40 миллиметров.

Производитель пока не раскрываете цену машины, но дает понять, что она сопоставима в новенькой BMW M3, которая в Великобритании стоит от 59 905 фунтов стерлингов или 4,9 миллиона рублей по текущему курсу.

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