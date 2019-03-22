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15:14

Вот так выглядит самый брутальный дом на колесах для бездорожья

Стоимость кемпера достигает полумиллиона долларов

Американская фирма Global Expedition Vehicles (GXV) построила очень брутальный дом на колесах, на котором можно передвигаться даже в условиях тяжелого бездорожья. Автомобиль, получивший название Patagonia, обойдется минимум в 465 000 долларов (почти 30 миллионов рублей).
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Дом на колесах построен на базе Kenworth K370 (в качестве опции доступен вариант на шасси грузовика повышенной проходимости Mercedes-Benz Unimog). Длина машины достигает 5,3 метра, однако при использовании других платформ она может увеличится и до 8,8 метра. Ширина дома на колесах равна 2,4 метра, а высота – 2,1 метра.

Кузовные панели автомобиля сделаны из усиленного стекловолокном композита, а в салоне установлена полноценная двуспальная кровать, ванная комната (общий запас воды – 510 литров), кухня с гранитными столешницами и обеденной зоной, которая в случае необходимости превращается в дополнительную спальню, а также аудиосистема Kenwood, LED-телевизор, домашний кинотеатр Bose, система спутникового телевидения,

Стекла машины сделаны специально для экспедиционных внедорожников, эффективно удерживая тепло, а двери оборудованы стальными защищенными замками. На крыше установлены солнечные панели, а на стоянке система кондиционирования питается от отдельного дизельного генератора.

Для автомобиля можно заказать переднюю и заднюю лебедку, установку дополнительных топливных баков и багажников на крышу, микробиологический фильтр для воды и специальное оборудования для обустройства зоны барбекю снаружи дома.

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