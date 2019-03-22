Вот так выглядит самый брутальный дом на колесах для бездорожья

Дом на колесах построен на базе Kenworth K370 (в качестве опции доступен вариант на шасси грузовика повышенной проходимости Mercedes-Benz Unimog). Длина машины достигает 5,3 метра, однако при использовании других платформ она может увеличится и до 8,8 метра. Ширина дома на колесах равна 2,4 метра, а высота – 2,1 метра.
Кузовные панели автомобиля сделаны из усиленного стекловолокном композита, а в салоне установлена полноценная двуспальная кровать, ванная комната (общий запас воды – 510 литров), кухня с гранитными столешницами и обеденной зоной, которая в случае необходимости превращается в дополнительную спальню, а также аудиосистема Kenwood, LED-телевизор, домашний кинотеатр Bose, система спутникового телевидения,
Стекла машины сделаны специально для экспедиционных внедорожников, эффективно удерживая тепло, а двери оборудованы стальными защищенными замками. На крыше установлены солнечные панели, а на стоянке система кондиционирования питается от отдельного дизельного генератора.
Для автомобиля можно заказать переднюю и заднюю лебедку, установку дополнительных топливных баков и багажников на крышу, микробиологический фильтр для воды и специальное оборудования для обустройства зоны барбекю снаружи дома.