Вот так выглядит самый брутальный дом на колесах для бездорожья

Дом на колесах построен на базе Kenworth K370 (в качестве опции доступен вариант на шасси грузовика повышенной проходимости Mercedes-Benz Unimog). Длина машины достигает 5,3 метра, однако при использовании других платформ она может увеличится и до 8,8 метра. Ширина дома на колесах равна 2,4 метра, а высота – 2,1 метра.