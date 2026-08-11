Ульяновский автозавод начал выпуск нового автомобиля

Среди других изменений — новые рулевые колеса, изготовленные в России из магниевого сплава, а также подушки безопасности, которые ранее на этой модели не устанавливались.

Как сообщается, обновление модельного ряда УАЗа начнется с «Патриота» и «Пикапа», а затем затронет и коммерческую версию «Профи». Официальный старт продаж и цены на обновленные модели пока не объявлены.