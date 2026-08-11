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Опубликовано 11 августа 2026, 13:47
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Ульяновский автозавод начал выпуск нового автомобиля

УАЗ начал выпуск нового «Пикапа» с 2-литровым дизелем и новой раздаточной коробкой. Как выяснила «Российская газета», Ульяновский автомобильный завод начал производство обновленной версии УАЗ «Пикап». Журналисту издания удалось запечатлеть первый сошедший с конвейера автомобиль.
УАЗ Пикап
УАЗ Пикап
© Юрий Зубко/РГ
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Новый «Пикап», как и ранее обновленный «Патриот», получил принципиально новую агрегатную связку. Вместо прежних силовых агрегатов теперь устанавливается 2-литровый дизельный двигатель, который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Примечательно, что новая 6-ступенчатая коробка будет предлагаться и для бензиновой версии. Кроме того, автомобиль оснащается электромеханической раздаточной коробкой, что должно повысить проходимость и управляемость.

УАЗ Пикап

© Юрий Зубко/РГ

Среди других изменений — новые рулевые колеса, изготовленные в России из магниевого сплава, а также подушки безопасности, которые ранее на этой модели не устанавливались.

Как сообщается, обновление модельного ряда УАЗа начнется с «Патриота» и «Пикапа», а затем затронет и коммерческую версию «Профи». Официальный старт продаж и цены на обновленные модели пока не объявлены.

Источник:Российская газета
Автор:Алексей Морозов
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#УАЗ
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