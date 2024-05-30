Видео: блогер показал из чего сделан самый дорогой Land Cruiser 300 и назвал его минусы

Главным минусом Land Cruiser 300 GR Sport специалист назвал шумоизоляцию. Кроме того, в спортивном внедорожнике отсутствуют усилители кузова, поэтому все нагрузки от неровных дорог принимает на себя рама автомобиля. Так же Свиридов обратил внимание, что японские инженеры не отказались от войлочных материалов, поэтому со временем в салоне «трехсотого» может появиться неприятный запах.