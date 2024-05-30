Видео: блогер показал из чего сделан самый дорогой Land Cruiser 300 и назвал его минусы

Видео: блогер показал из чего сделан самый дорогой Land Cruiser 300 и назвал его минусыСтоимость модели превышает 14 миллионов рублей
Главным минусом Land Cruiser 300 GR Sport специалист назвал шумоизоляцию. Кроме того, в спортивном внедорожнике отсутствуют усилители кузова, поэтому все нагрузки от неровных дорог принимает на себя рама автомобиля. Так же Свиридов обратил внимание, что японские инженеры не отказались от войлочных материалов, поэтому со временем в салоне «трехсотого» может появиться неприятный запах.
Для Toyota Land Cruiser 300 GR Sport доступны 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 415 лошадиных сил и 299-сильный шестицилиндовый турбодизель. Оба агрегата комплектуются десятидиапазонной автоматической трансмиссией. Кроме того, внедорожник оснащен принудительными блокировками дифференциалов и подвеской с активными стабилизаторами.
Стоимость спортивного Land Cruiser 300 в России составляет около 14,3 миллиона рублей.
В середине мая Илья Свиридов рассказал о минусах Toyota Corolla Cross. В руки блогера попал японский кроссовер с двухлитровым «атмосферником».