Уникальная «девятка» с коротким крылом появилась в продаже

«Конкретно этот экземпляр примечателен своим экспортным статусом. Как следует из объявления, машину изначально продавали на британском рынке в праворульном варианте, однако позднее „девятка“ возвратилась на родину. После этого руль вернулся на левую сторону автомобиля», — говорится в сообщении.

Продавец указывает, что автомобиль сохранил редкие для этой модели элементы комплектации, включая приборную панель со шкалой в милях, подогрев передних сидений и оригинальные легкосплавные диски. Также отмечается, что данный экземпляр использовался для съёмок в кино.

