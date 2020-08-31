Редкий вездеход Mercedes-Benz, запертый на 37 лет, пустят с молотка

Этот внедорожник, оснащенный шестицилиндровым дизелем OM32 объемом 5,7 литра, шестиступенчатой «механикой» с гидротрансформатором и двухконтурной тормозной системой, заступил на службу в 1974 году. До 1980-го его использовали в качестве аэродромного тягача, а потом комиссовали и заперли в ангаре.

Расконсервировали вездеход только в 2017-м, попутно получив два сертификата TÜV: для допуска на обычные дороги и для присвоения статуса коллекционного автомобиля. Вместе с машиной покупатель получит НАТОвские буксировочные крюки, гражданское сцепное устройство и полный набор документов.