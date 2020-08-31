Редкий вездеход Mercedes-Benz, запертый на 37 лет, пустят с молотка

Выставленный на продажу «Унимог» относится к 406-й серии, представленной в 1963 году и выпускавшейся вплоть до 1988-го. Модификация называется 406.145 Doppel Kabine (двойная кабина) и сама по себе довольно редкая. Во-первых, с 1974 по 1986 год на заводе Mercedes-Benz в Гаггенау для немецкой армии собрали 353 таких вездехода. Во-вторых, из них сохранилось лишь около 140. А в-третьих, порядка сотни машин уже подверглись различным доработкам и их ценность в глазах коллекционеров упала.
Этот внедорожник, оснащенный шестицилиндровым дизелем OM32 объемом 5,7 литра, шестиступенчатой «механикой» с гидротрансформатором и двухконтурной тормозной системой, заступил на службу в 1974 году. До 1980-го его использовали в качестве аэродромного тягача, а потом комиссовали и заперли в ангаре.
Расконсервировали вездеход только в 2017-м, попутно получив два сертификата TÜV: для допуска на обычные дороги и для присвоения статуса коллекционного автомобиля. Вместе с машиной покупатель получит НАТОвские буксировочные крюки, гражданское сцепное устройство и полный набор документов.
Первый Unimog был разработан в 1946 году как многоцелевой внедорожник для сельскохозяйственных нужд. Он имел полный привод, передний и задний дифференциалы с блокировками и был быстрее любой машины подобного класса. Современные вездеходы способны преодолевать 45-градусные уклоны и броды глубиной до 1,2 метра, а их рама выдерживает диагональное скручивание до 600 миллиметров.
В январе Unimog U 5023 установил рекорд высоты восхождения для автомобилей, поднявшись к вершине высочайшего действующего вулкана на планете — Охос-дель-Саладо.