Британские инженеры превратили Tesla Model S в универсал

Британская компания Qwest завершила работу по превращению электрокара Tesla Model S в универсал. Небольшие видеоролики, демонстрирующие кузов автомобиля, ателье опубликовало в твиттере.

Универсал построен на базе модификации P90D, которая оснащается двумя электромоторами мощностью 503 и 259 лошадиных сил, а также комплектом батарей емкостью 90 киловатт-часов. Задняя часть кузова новинки сделана из углепластика.

And finally... the bit you've all been waiting for. A few of you doubted it was even real..captured earlier today the moment that @TeslaTed very own P90D-SB connected to the #ElonMusk network became visable and moved #theteslashootingbrake #british @BBC_TopGear @FullyChargedShw pic.twitter.com/ZRCiEAclUR — Qwest Norfolk (@QwestNorfolk) 16 декабря 2017 г.

Компания Qwest поставила «Теслу» в известность о том, что готовится подобный автомобиль, и консультировалась со специалистами марки о том, как, например, правильно разместить на модифицированном кузове датчики, используемые электроникой для автономного управления. Подробной информации о новинке пока нет.

Ранее первое изображение универсала на базе Model S показала еще одна компания – голландское кузовное ателье RemetzCar. Оно планирует выпустить 20 таких автомобилей. Публичный дебют универсала от этой фирмы состоится в марте следующего года.