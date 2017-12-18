Британские инженеры превратили Tesla Model S в универсал
Британская компания Qwest завершила работу по превращению электрокара Tesla Model S в универсал. Небольшие видеоролики, демонстрирующие кузов автомобиля, ателье опубликовало в твиттере.
Универсал построен на базе модификации P90D, которая оснащается двумя электромоторами мощностью 503 и 259 лошадиных сил, а также комплектом батарей емкостью 90 киловатт-часов. Задняя часть кузова новинки сделана из углепластика.
Компания Qwest поставила «Теслу» в известность о том, что готовится подобный автомобиль, и консультировалась со специалистами марки о том, как, например, правильно разместить на модифицированном кузове датчики, используемые электроникой для автономного управления. Подробной информации о новинке пока нет.
Ранее первое изображение универсала на базе Model S показала еще одна компания – голландское кузовное ателье RemetzCar. Оно планирует выпустить 20 таких автомобилей. Публичный дебют универсала от этой фирмы состоится в марте следующего года.