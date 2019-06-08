Сингапурец опоздал на автобус и угнал мотоцикл

Примерно в 23:45 вечера 23-летний Мохамед Нур Искандар Рони вышел с работы и понял, что последний автобус, на котором можно добраться домой, давно уехал. Идти пешком было слишком далеко, тратить деньги на такси, наверное, было жалко, поэтому одиноко стоявший на безлюдной улице мотоцикл Yamaha RXZ вдруг толкнул его на преступление. Искандар позвонил своим двоюродным братьям, 17-летнему Мухаммеду Шазван Исмаилу и 15-летнему Афи Анаки Хайрун Низаму, и попросил ему помочь.

Вместе с братьями Мохамед попытался завести «Ямаху» подручными средствами, но у ребят никак не получалось. Но через пару часов, наконец разобравшись с замком зажигания, им удалось оживить мотор. Правда, обнаружилась другая проблема: Мохамед не умеет ездить на мотоцикле. Вернее, ему удавалось кое-как удерживать равновесие на протяжении несколько метров, но доехать до дома шансов не было никаких. Почему он не подумал об этом раньше? Загадка.