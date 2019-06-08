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14:30

Сингапурец опоздал на автобус и угнал мотоцикл

23-летний парень опоздал на последний автобус и, чтобы добраться до дома, решился на угон мотоцикла

У Мохамеда Нур Искандар Рона из Сингапура недавно выдался тяжёлый день на работе, поэтому ему пришлось изрядно задержаться. В результате он не успел на последний автобус и решил угнать мотоцикл, чтобы добраться до дома. Затея не увенчалась успехом.
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Примерно в 23:45 вечера 23-летний Мохамед Нур Искандар Рони вышел с работы и понял, что последний автобус, на котором можно добраться домой, давно уехал. Идти пешком было слишком далеко, тратить деньги на такси, наверное, было жалко, поэтому одиноко стоявший на безлюдной улице мотоцикл Yamaha RXZ вдруг толкнул его на преступление. Искандар позвонил своим двоюродным братьям, 17-летнему Мухаммеду Шазван Исмаилу и 15-летнему Афи Анаки Хайрун Низаму, и попросил ему помочь.

Вместе с братьями Мохамед попытался завести «Ямаху» подручными средствами, но у ребят никак не получалось. Но через пару часов, наконец разобравшись с замком зажигания, им удалось оживить мотор. Правда, обнаружилась другая проблема: Мохамед не умеет ездить на мотоцикле. Вернее, ему удавалось кое-как удерживать равновесие на протяжении несколько метров, но доехать до дома шансов не было никаких. Почему он не подумал об этом раньше? Загадка.

Тем временем около 03:20 утра их заметил местный житель, который возвращался домой пешком. Он подошёл к ребятам спросить, который час, но вместо ответа получил от Мохамеда по голове украденным шлемом. И упал. Однако всё это увидел другой прохожий, который немедленно вызвал полицию. Парни попытались убежать, но безрезультатно. Мохамед получил семь месяцев и три недели тюрьмы. А также урок, что если пытаешься что-то угнать, то сначала нужно убедиться, что сумеешь этим воспользоваться.

Если вы думаете, что парня можно назвать самым невезучим угонщиком, то вы ошибаетесь! Ознакомьтесь с нашей подборкой самых нелепых автомобильных угонов и убедитесь в этом.

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