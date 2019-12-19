«Яндекс.Авто» обновится и поможет найти машину на парковке

Одно из главных нововведений – единый интерфейс музыкального плеера, который объединяет радио, «Яндекс.Музыку» и треки со смартфона. Кроме того, «Яндекс.Навигатор» в телефоне и в автомобиле теперь связаны, так что автомобилист может спланировать маршрут на своем мобильном устройстве еще до того, как сядет за руль, а также посмотреть, где припаркована машина.