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16:06

«Яндекс.Авто» обновится и поможет найти машину на парковке

Мультимедийный комплекс «Яндекс.Авто» серьезно обновится, а его функционал расширится

Лиза Будрина
Компания «Яндекс» объявила о скором обновлении мультимедийного комплекса «Яндекс.Авто», в ходе которого изменится интерфейс, появятся новые сервисы, музыкальное приложение и возможность определить, где припаркован автомобиль.

Одно из главных нововведений единый интерфейс музыкального плеера, который объединяет радио, «Яндекс.Музыку» и треки со смартфона. Кроме того, «Яндекс.Навигатор» в телефоне и в автомобиле теперь связаны, так что автомобилист может спланировать маршрут на своем мобильном устройстве еще до того, как сядет за руль, а также посмотреть, где припаркована машина.

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Если в текущей версии системы на первом экране отображается только навигатор, то после обновления на дисплей будут выводиться сервисы, которыми автомобилист пользуется чаще всего. Например, появятся виджеты любимой музыки и избранных маршрутов. Также в числе новшеств появление «Яндекс.Заправок», распознавание шести типов комплексов фиксации нарушений, голосовое предупреждение о камерах и сигнал, который выводится на все экраны.

Для того, чтобы обновить систему до версии 1.7, владельцам автомобилей, в которых «Яндекс.Авто» является штатной системой, придется посетить дилерские центры. Если комплекс внештатный, то водители смогут самостоятельно обновить устройство в настройках. В компании заявили, что обновление станет доступно уже в ближайшее время.