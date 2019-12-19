«Яндекс.Авто» обновится и поможет найти машину на парковке

Одно из главных нововведений – единый интерфейс музыкального плеера, который объединяет радио, «Яндекс.Музыку» и треки со смартфона. Кроме того, «Яндекс.Навигатор» в телефоне и в автомобиле теперь связаны, так что автомобилист может спланировать маршрут на своем мобильном устройстве еще до того, как сядет за руль, а также посмотреть, где припаркована машина.
Если в текущей версии системы на первом экране отображается только навигатор, то после обновления на дисплей будут выводиться сервисы, которыми автомобилист пользуется чаще всего. Например, появятся виджеты любимой музыки и избранных маршрутов. Также в числе новшеств – появление «Яндекс.Заправок», распознавание шести типов комплексов фиксации нарушений, голосовое предупреждение о камерах и сигнал, который выводится на все экраны.
Для того, чтобы обновить систему до версии 1.7, владельцам автомобилей, в которых «Яндекс.Авто» является штатной системой, придется посетить дилерские центры. Если комплекс внештатный, то водители смогут самостоятельно обновить устройство в настройках. В компании заявили, что обновление станет доступно уже в ближайшее время.