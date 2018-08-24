Acura улучшила суперкар NSX

Внешние изменения минимальны: верхняя окантовка решетки радиатора теперь не серебристая, а выполнена в цвете кузова. Кроме того, на воздухозаборники и решетку радиатора добавились черные глянцевые элементы, а качестве опций появился карбоновый задний спойлер и углепластиковые детали экстерьера.

Интерьер можно теперь заказать в версии с голубой кожей и алькантарой.