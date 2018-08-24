Acura улучшила суперкар NSX

Самую крутую «Акуру» теперь можно заказать в новом цвете – оранжевом «перламутре», названном в честь калифорнийского автодрома Thermal Raceway. В такой же оттенок могут быть окрашены и суппорта тормозных механизмов автомобиля.
Внешние изменения минимальны: верхняя окантовка решетки радиатора теперь не серебристая, а выполнена в цвете кузова. Кроме того, на воздухозаборники и решетку радиатора добавились черные глянцевые элементы, а качестве опций появился карбоновый задний спойлер и углепластиковые детали экстерьера.
Интерьер можно теперь заказать в версии с голубой кожей и алькантарой.
Что касается технической начинки, то суперкар получил более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости (они на 26 процентов жестче спереди и на 19 процентов сзади), перенастроенное рулевое управление, иные настройки управляющей электроники активных магнитореологических амортизаторов и силовой установки. Также у машины появились более цепкие шины – Continental SportContact 6, разработанные специально для модели, вместо ContiSportContact 5P.
Купе Honda NSX по-прежнему оснащено 573-сильной гибридной силовой установкой на базе 3,5-литровой твин-турбо «шестерки». Автомобиль также имеет три электромотора и девятиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. «Сотню» суперкар набирает за 3,6 секунды. Максимальная скорость — 307 километров в час.
В США суперкар подорожал на 1,5 тысячи долларов по сравнению с машиной 2018 модельного года – до 157 тысяч долларов. Однако оборудование, которое раньше было опциональным и стоило 4,7 тысячи, теперь входит в стандартное оснащение. В него включена навигационная система, аудиокомплекс ELS Studio, электрорегулировка кресел и алюминиевые накладки на педали.