Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
24 августа 13:25

Acura улучшила суперкар NSX

Гибридному купе добавили новый цвет и доработали подвеску

Поделиться

На американском фестивале The Quail Motorsports Gathering состоялась премьера обновленного суперкара Acura NSX. Купе получило расширенное оснащение и доработанную техническую начинку.

Самую крутую «Акуру» теперь можно заказать в новом цвете – оранжевом «перламутре», названном в честь калифорнийского автодрома Thermal Raceway. В такой же оттенок могут быть окрашены и суппорта тормозных механизмов автомобиля.

Внешние изменения минимальны: верхняя окантовка решетки радиатора теперь не серебристая, а выполнена в цвете кузова. Кроме того, на воздухозаборники и решетку радиатора добавились черные глянцевые элементы, а качестве опций появился карбоновый задний спойлер и углепластиковые детали экстерьера.

Интерьер можно теперь заказать в версии с голубой кожей и алькантарой.

>
Reload
1 / 3

Что касается технической начинки, то суперкар получил более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости (они на 26 процентов жестче спереди и на 19 процентов сзади), перенастроенное рулевое управление, иные настройки управляющей электроники активных магнитореологических амортизаторов и силовой установки. Также у машины появились более цепкие шины – Continental SportContact 6, разработанные специально для модели, вместо ContiSportContact 5P.

Купе Honda NSX по-прежнему оснащено 573-сильной гибридной силовой установкой на базе 3,5-литровой твин-турбо «шестерки». Автомобиль также имеет три электромотора и девятиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. «Сотню» суперкар набирает за 3,6 секунды. Максимальная скорость — 307 километров в час.

>
Reload
1 / 5

В США суперкар подорожал на 1,5 тысячи долларов по сравнению с машиной 2018 модельного года – до 157 тысяч долларов. Однако оборудование, которое раньше было опциональным и стоило 4,7 тысячи, теперь входит в стандартное оснащение. В него включена навигационная система, аудиокомплекс ELS Studio, электрорегулировка кресел и алюминиевые накладки на педали.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...