Audi добавила спортивности обновленному семейству A4

Компания Audi представила обновленное семейство A4. Седан и универсал получили новые бамперы, колесные диски и новый спортивный пакет оснащения S line competition. Продажи машин в Германии стартуют в третьем квартале текущего года.

Новые бамперы можно узнать по пятиугольному обрамлению боковых воздухозаборников с рисунком из сот и U-образным элементам «под алюминий». Дизайн решетки радиатора зависит от версии машины. Сзади установлены новые трапециевидные насадки на выхлопные трубы, между которыми разместился уменьшившийся в размерах диффузор. Для модели доступны колесные диски размерностью от 16 до 19 дюймов.

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Пакет S line competition — дополнение к обычному S line — включает в себя «базовые» светодиодные фары, спортивную подвеску, красные тормозные суппорты, логотип Audi на нижней части дверей и 19-дюймовые колесные диски Audi Sport. Кроме того, для машины станет доступен новый оттенок – синий цвет под названием Turbo Blue, а также задний спойлер, как на модели RS4 Avant.

Помимо этого, машинам в исполнении S line competition положены спортивные кресла с комбинированной отделкой, трехспицевый руль и элементы декора из углепластика.

Дорестайлинговый Audi A4 доступен на российском рынке с бензиновыми и дизельными агрегатами мощностью от 150 до 249 лошадиных сил. Цены на седан начинаются от 1 970 000 рублей, универсал — от 2 160 000 рублей.