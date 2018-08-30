Lexus улучшил спорткупе RC

Что касается изменений в технике, то инженеры Lexus улучшили отклик 2,0-литрового турбомотора и увеличили жесткость амортизаторов. Отдача агрегата, вероятно, осталась без изменений — 245 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат».

В России дорестайлинговый Lexus RC предложен в единственной версии 300 F Sport по цене от 3 979 000 рублей.