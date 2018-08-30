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30 августа 13:17

Lexus улучшил спорткупе RC

Публичный дебют обновленной версии модели состоится на автосалоне в Париже

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На автосалоне в Париже состоится публичный дебют обновленного купе Lexus RC. Стилистику модели приведут в соответствие с внешностью флагманского LC, улучшат ее аэродинамические показатели, перенастроят подвеску, двигатель и рулевое управление.

От предшественника обновленный Lexus RC будет отличаться новым передним бампером, рисунком решетки радиатора, измененной головной оптикой и задними фонарями, а также воздуховодами по краям заднего бампера. Машины в исполнении F Sport получат другую решетку радиатора и 19-дюймовые колесные диски.

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В салоне купе Lexus RC появились новые аналоговые часы и декоративные вставки, для которых доступны пять вариантов орнамента. Изменилось расположение подушек для коленей водителя и форма подлокотника, на элементах передней панели добавилась прострочка.

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Что касается изменений в технике, то инженеры Lexus улучшили отклик 2,0-литрового турбомотора и увеличили жесткость амортизаторов. Отдача агрегата, вероятно, осталась без изменений — 245 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат».

В России дорестайлинговый Lexus RC предложен в единственной версии 300 F Sport по цене от 3 979 000 рублей.

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